Литва ожидает сокращения очередей фур на границе с Белоруссией к 31 марта

Таможенный департамент Литвы в связи с восстановлением 27 марта работы главного сервера ведомства прогнозирует сокращение очередей грузовиков на границе с Белоруссией к среде, сообщает BNS.
По состоянию на утро понедельника, в очередях в общей сложности стояли почти 2 тыс. грузовиков.
По информации представителя по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Рокаса Пукинскаса, в понедельник на КПП в "Медининкай" ("Каменный лог") очереди на въезд в Литву из Белоруссии ожидали около 510 грузовиков, на КПП "Лаворишкес" ("Котловка") - 690, "Шальчининкай" ("Беняконы") - около 390, а в "Райгардасе" - 270.
"Ситуация динамичная и постоянно меняется, в одних местах очереди растут, в других - сокращаются. Это зависит от того, как проводятся таможенные проверки. Пограничники работают в обычном режиме и проводят проверки так, как это бывает каждый день", - сказал Пукинскас BNS.
Въезда из Литвы в Белоруссию на КПП "Медининкай" ожидают 40 грузовиков, на КПП "Шальчининкай" - 60, а на остальных КПП на въезд в Белоруссию очередей нет.
По словам главы отдела по вопросам коммуникации Таможенного департамента Витаса Волунгявичюса, декларации принимаются как в электронном, так и в бумажном виде, однако вероятно, что позднее в понедельник все они будут приниматься в электронном виде.
"На КПП в Медининкае также идет реконструкция, поэтому пропускная способность снижена, еще и по той причине, что ведутся работы по реконструкции", - сказал он.
В субботу Таможенный департамент сообщил, работа главного сервера ведомства, нарушенная 23 марта, была восстановлена. Пока система работает в испытательном режиме.
В свою очередь Государственный таможенный комитет Белоруссии 25 марта отмечал, что из-за некорректной работы программного обеспечения литовских контролирующих служб на въезд в Литву скопилось 2 тыс. большегрузов. После оформления белорусской стороной грузовики ожидают въезда в Литву более 8 часов.
Рахмон пригласил Алиева посетить с визитом Таджикистан
Военный реваншизм Сефиляна и ему подобных политиков приведет Армению к полной катастрофе – Гражданская платформа мира
Гасанов приказал повысить уровень боеспособности подразделений, дислоцированных в Карабахе
Глава структуры ЛУКОЙЛа в Узбекистане назначен представителем президента НК в Азербайджане
Денежная масса в Азербайджане в январе-феврале сократилась на 2%
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе-феврале сократились на 7,7%
В Азербайджане зафиксировано свыше 1,1 тыс. новых случаев COVID-19, 22 человека скончались
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду в страну около 45 кг наркотиков из Ирана
ВОЗ планирует 30 марта обнародовать доклад о визите миссии специалистов в Ухань
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan» проводимая при поддержке Nar
В Баку прошла встреча, посвященная русскому художнику Василию Тропинину
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам