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СНГ 29.03.2021 16:43

Литва ожидает сокращения очередей фур на границе с Белоруссией к 31 марта

Таможенный департамент Литвы в связи с восстановлением 27 марта работы главного сервера ведомства прогнозирует сокращение очередей грузовиков на границе с Белоруссией к среде, сообщает BNS.

По состоянию на утро понедельника, в очередях в общей сложности стояли почти 2 тыс. грузовиков.

По информации представителя по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Рокаса Пукинскаса, в понедельник на КПП в "Медининкай" ("Каменный лог") очереди на въезд в Литву из Белоруссии ожидали около 510 грузовиков, на КПП "Лаворишкес" ("Котловка") - 690, "Шальчининкай" ("Беняконы") - около 390, а в "Райгардасе" - 270.

"Ситуация динамичная и постоянно меняется, в одних местах очереди растут, в других - сокращаются. Это зависит от того, как проводятся таможенные проверки. Пограничники работают в обычном режиме и проводят проверки так, как это бывает каждый день", - сказал Пукинскас BNS.

Въезда из Литвы в Белоруссию на КПП "Медининкай" ожидают 40 грузовиков, на КПП "Шальчининкай" - 60, а на остальных КПП на въезд в Белоруссию очередей нет.

По словам главы отдела по вопросам коммуникации Таможенного департамента Витаса Волунгявичюса, декларации принимаются как в электронном, так и в бумажном виде, однако вероятно, что позднее в понедельник все они будут приниматься в электронном виде.

"На КПП в Медининкае также идет реконструкция, поэтому пропускная способность снижена, еще и по той причине, что ведутся работы по реконструкции", - сказал он.

В субботу Таможенный департамент сообщил, работа главного сервера ведомства, нарушенная 23 марта, была восстановлена. Пока система работает в испытательном режиме.

В свою очередь Государственный таможенный комитет Белоруссии 25 марта отмечал, что из-за некорректной работы программного обеспечения литовских контролирующих служб на въезд в Литву скопилось 2 тыс. большегрузов. После оформления белорусской стороной грузовики ожидают въезда в Литву более 8 часов.

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Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, ФУРЫ, ОЧЕРЕДИ


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