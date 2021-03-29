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Регион 29.03.2021 17:02

Правящая партия "Грузинская мечта" не намерена назначать досрочные парламентские выборы

Досрочных парламентских выборов в Грузии не будет, заявил в понедельник журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Досрочных парламентских выборов, на чем настаивает оппозиция, не будет, для этого нет никаких предпосылок", - сказал Кобахидзе после встречи с личным представителем президента Европейского совета Кристианом Даниэльсоном, прибывшим в Грузию с посреднической миссией в переговорах между властями и оппозицией.

Кобахидзе сообщил, что вечером в понедельник лидеры "Грузинской мечты" еще раз встретятся с Даниэльсоном.

По заявлению лидеров оппозиции, Даниэльсон представил противостоящим сторонам для урегулирования политического кризиса план из шести пунктов, один из которых предполагает достижение согласия между сторонами о проведении досрочных парламентских выборов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]