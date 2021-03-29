Досрочных парламентских выборов в Грузии не будет, заявил в понедельник журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Досрочных парламентских выборов, на чем настаивает оппозиция, не будет, для этого нет никаких предпосылок", - сказал Кобахидзе после встречи с личным представителем президента Европейского совета Кристианом Даниэльсоном, прибывшим в Грузию с посреднической миссией в переговорах между властями и оппозицией.

Кобахидзе сообщил, что вечером в понедельник лидеры "Грузинской мечты" еще раз встретятся с Даниэльсоном.

По заявлению лидеров оппозиции, Даниэльсон представил противостоящим сторонам для урегулирования политического кризиса план из шести пунктов, один из которых предполагает достижение согласия между сторонами о проведении досрочных парламентских выборов.