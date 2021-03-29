Сроки видеоконференции Путина, Меркель и Макрона еще не согласованы - Песков

Сроки видеоконференции президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель пока не определены, но на ней планируется обсуждать не только Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.

Так Песков прокомментировал заявление представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, который заявил, что видеоконференция Путина, Меркель и Макрона в понедельник не состоялась.

Отвечая на вопрос, почему в этой видеоконференции не предполагается участие президента Украины Владимира Зеленского, представитель Кремля пояснил, что "речь не идет о каком-то мероприятии в формате "нормандской четверки".

"Там много и иных вопросов для обсуждения. Это не "нормандская четверка", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли главной темой видеоконференции обострение ситуации на Донбассе, он сказал: "Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждение без того, чтобы не затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно провести. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня, но это не единственная тема".

Журналисты поинтересовались у Пескова, что еще могут обсудить лидеры трех стран.

"Я бы сейчас воздержался от каких-либо анонсов. Когда все будет окончательно понятно с временем проведения встречи, мы сообщим", - сказал он.