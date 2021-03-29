США работают над созданием сертификатов о вакцинации от COVID-19

Администрация Белого дома собирается создать паспорта о вакцинации от COVID-19, которые американцы смогут предоставлять в качестве доказательства о наличии прививки, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, инициативу в основном выдвигают подразделения минздрава и социальных служб США, в том числе отдел информационных технологий в сфере здравоохранения.

Как сообщил один из источников, в марте Белый дом взял на себя роль координатора между агентствами, задействованными в разработке паспортов. Данный процесс возглавляет координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс. Отмечается, что в ближайшие дни Вашингтон распространит обновленную информацию по этому вопросу.

"Наша роль заключается в содействии тому, чтобы любые решения в этой области были простыми, свободными, открытыми, доступными людям как в цифровом варианте, так и на бумаге, а также разработанными с самого начала для защиты жизней людей", - заявил Зиентс в ходе брифинга 12 марта.

Представители администрации США сообщили, что перед ними стоит ряд задач, которые необходимо решить, - в частности, обеспечить конфиденциальность данных и справедливость в сфере медицинского обслуживания. В администрации хотят убедиться, что все американцы смогут получить документ, удостоверяющий прохождение вакцинации, но при этом установить системы, которые сложно будет взломать, и разработать такие паспорта, которые нельзя сфальсифицировать.

Ожидается, что паспорта будут бесплатными, их можно будет получить, подав заявку в приложениях для смартфонов, которые будут отображать сканируемый код, похожий на посадочный талон авиакомпаний. Разработчики отметили, что американцы без доступа к смартфонам смогут их распечатать.

По данным The Washington Post, в этом месяце администрация Байдена получила как минимум 17 инициатив по вакцинационным паспортам. Среди организаций, выдвинувших свои предложения, - ВОЗ и компания IBM. Также над созданием подобных паспортов работает добровольное объединение Vaccination Credential Initiative.