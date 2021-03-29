Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0032 RUR   0.0224 GBR   2.3424 TRY   0.2105

Цена на нефть

26.03 $/bbl   WTI 60.97 2.41 Brent 64.57 2.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.03.2021 20:03

США работают над созданием сертификатов о вакцинации от COVID-19

Администрация Белого дома собирается создать паспорта о вакцинации от COVID-19, которые американцы смогут предоставлять в качестве доказательства о наличии прививки, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, инициативу в основном выдвигают подразделения минздрава и социальных служб США, в том числе отдел информационных технологий в сфере здравоохранения.

Как сообщил один из источников, в марте Белый дом взял на себя роль координатора между агентствами, задействованными в разработке паспортов. Данный процесс возглавляет координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс. Отмечается, что в ближайшие дни Вашингтон распространит обновленную информацию по этому вопросу.

"Наша роль заключается в содействии тому, чтобы любые решения в этой области были простыми, свободными, открытыми, доступными людям как в цифровом варианте, так и на бумаге, а также разработанными с самого начала для защиты жизней людей", - заявил Зиентс в ходе брифинга 12 марта.

Представители администрации США сообщили, что перед ними стоит ряд задач, которые необходимо решить, - в частности, обеспечить конфиденциальность данных и справедливость в сфере медицинского обслуживания. В администрации хотят убедиться, что все американцы смогут получить документ, удостоверяющий прохождение вакцинации, но при этом установить системы, которые сложно будет взломать, и разработать такие паспорта, которые нельзя сфальсифицировать.

Ожидается, что паспорта будут бесплатными, их можно будет получить, подав заявку в приложениях для смартфонов, которые будут отображать сканируемый код, похожий на посадочный талон авиакомпаний. Разработчики отметили, что американцы без доступа к смартфонам смогут их распечатать.

По данным The Washington Post, в этом месяце администрация Байдена получила как минимум 17 инициатив по вакцинационным паспортам. Среди организаций, выдвинувших свои предложения, - ВОЗ и компания IBM. Также над созданием подобных паспортов работает добровольное объединение Vaccination Credential Initiative.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВАКЦИНАЦИЯ, ПАСПОРТА, РАЗРАБОТКА


Похожие новости


В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек Все взрослое население США должно получить доступ к вакцине от COVID-19 к началу мая - Байден США смогут вакцинировать 300 млн американцев к концу июля - Байден В США первую дозу вакцины от COVID-19 получили 8% жителей В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna ЦРУ отказалось от метода ведения операций за рубежом под прикрытием прививок населения - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]