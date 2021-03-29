Негативные последствия для Армении после поражения в войне в Карабахе сохранятся - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной и национальной валюте на уровне "B+", говорится в сообщении агентства.
Прогноз рейтингов - "стабильный".
Рейтинги отражают достаточно высокий уровень государственного и внешнего долга, относительно слабое внешнее финансирование и геополитическую напряженность, которая может перерасти в военный конфликт.
"Fitch ожидает, что блок премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" сможет сохранить большинство в парламенте на внеочередных выборах 20 июня 2021 года. После того, как 9 ноября 2020 года Пашинян подписал при посредничестве России соглашение о прекращении огня, чтобы положить конец нагорно-карабахскому конфликту, в стране наблюдался период усиленных протестов и политических вмешательств со стороны военных, призывающих к его отставке. Хотя мы ожидаем, что Пашинян сохранит власть, поддержка его правительства уменьшилась после войны и может усугубить проблемы проведения структурных реформ и борьбы с коррупцией", - отмечает агентство.
Fitch ожидает, что негативные последствия поражения Армении в войне в Нагорном Карабахе сохранятся из-за притока беженцев в республику, а, несмотря на присутствие российских миротворческих сил, напряженность в Нагорном Карабахе может вновь обостриться из-за отсутствия демилитаризованной зоны.
"Война также укрепила зависимость Армении от России в вопросах безопасности и экономических отношений", - говорится в сообщении.
Fitch считает, что воздействие двойного шока от пандемии COVID-19 и конфликта в Карабахе привело к тому, что превалировавшая ранее тенденция к снижению госдолга сменилась на обратную: к концу 2020 года соотношение госдолга к ВВП увеличилось на 13,8 п.п. до 67,3%, превысив текущее медианное значение для государств с рейтингом категории "B" (63,8%).
"Мы прогнозируем, что соотношение госдолг/ВВП достигнет пика на уровне 67,6% в конце 2021 года, а затем постепенно снизится до 63,5% к концу 2025 года, поскольку правительство повторно реализует свои среднесрочные бюджетные правила и планирует снизить показатель до 60% к концу 2026 года. Консолидированный бюджетный дефицит, увеличившийся до 5,1% ВВП в 2020 году, постепенно сократится до 4% в 2021 году и 2,8% в 2022 году в связи с продолжением ряда мер фискальной поддержки в соответствии с планом восстановления экономики в 2021 году", - говорится в сообщении.
Агентство также добавляет, что двойной шок привел к сокращению реального ВВП Армении на 7,6% в 2020 году. Fitch прогнозирует восстановление роста реального ВВП до 3,2% в 2021 году и до 4% в 2022 году.
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