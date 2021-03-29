Китайские арендодатели закрывают магазины H&M из-за отказа компании закупать хлопок в Синьцзяне

По меньшей мере шесть магазинов одежды шведской Hennes & Mauritz AB (H&M) были закрыты в Китае по решению арендодателей, сообщает Bloomberg со ссылкой на операторов торговых центров.
Речь идет о магазинах сети в городах Урумчи, Иньчуань, Чанчунь и Ляньюнган. Местные СМИ сообщают о большем количестве закрытых магазинов H&M.
Операторы торговых центров сказали, что арендодатели приняли решение закрыть магазины, поскольку H&M демонстрирует неуважение к Китаю. Ранее компания заявила, что она больше не будет закупать произведенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) хлопок, ссылаясь на сообщения об использовании в автономном районе КНР принудительного труда.
Закрытие магазинов угрожает бизнесу H&M. Китай является четвертым крупнейшим рынком для ритейлера после Германии, США и Великобритании. В 2020 году на КНР пришлось 5,2% продаж компании.
По состоянию на 30 ноября 2020 году у H&M было 505 магазинов в Китае. В подразделении компании в Китае не ответили Bloomberg на запрос комментария. Представитель H&M в Европе заявил, что у ритейлера пока нет комментариев.
Другие западные бренды, включая Nike Inc. и adidas AG, также обещали не использовать хлопок из Синьцзяня, однако, по всей видимости, H&M столкнулась с наиболее серьезными последствиями после того, как ее заявление спровоцировало критику Коммунистического союза молодежи и Народно-освободительной армии Китая. Магазины H&M в стране пропали из навигаторов Apple Maps и Baidu Maps, в результате чего покупателям стало тяжелее их найти. Помимо этого, H&M была удалена с крупнейших китайских платформ онлайн-торговли.
Иностранным компаниям приходится выбирать между закупкой хлопка в Синьцзяне и риском бойкота со стороны второй крупнейшей в мире экономики, отмечает Bloomberg. Германский бренд Hugo Boss AG изначально написал в своем аккаунте в китайской соцсети Weibo, что продолжит закупать холопок в автономном районе. Однако позже в компании заявили, что этот комментарий не был одобрен и был удален.
В другом сообщении на сайте Hugo Boss компания отметила, что не будет мириться с принудительным трудом, и призвала своих поставщиков следовать ее примеру. В Hugo Boss заявили, что "не приобретали каких-либо товаров из Синьцзяна от прямых поставщиков".
Власти США в пятницу обвинили Китай в управляемом государством "корпоративном и потребительском бойкоте" компаний, которые отказываются закупать хлопок в Синьцзяне.
Представитель правительства СУАР Сюй Гуйсян в понедельник заявил, что H&M следует серьезно подходить к проблеме китайского Синьцзяна и не вмешивать политику в свою торговую деятельность.
Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе на встрече в Таджикистане
Делегация ВВС Пакистана находится с визитом в Азербайджане
Совет нацбезопасности Турции обсудит деятельность российско-турецкого МЦ в Карабахе
Raiffeisenbank поднял оценку акций и ADR ЛУКОЙЛа на 17%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Нефть дешевеет на новостях о разблокировке Суэцкого канала, Brent - $63,95 за баррель
ЛУКОЙЛ планирует подписать с Минэнерго инвестсоглашение по каткрекингу на Пермском НПЗ - источники
В Азербайджане зафиксировано свыше 1,1 тыс. новых случаев COVID-19, 22 человека скончались
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду в страну около 45 кг наркотиков из Ирана
ВОЗ планирует 30 марта обнародовать доклад о визите миссии специалистов в Ухань
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan» проводимая при поддержке Nar
В Баку прошла встреча, посвященная русскому художнику Василию Тропинину
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам