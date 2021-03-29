Китай не пытается препятствовать ядерным амбициям Ирана - экс-глава военной разведки Израиля

КНР настроена против получения Тегераном ядерной бомбы, но Пекин не поддерживает усилия, направленные на лишение Ирана возможности получить такое оружие, заявил изданию "Едиот ахронот" экс-глава Управления военной разведки Израиля Амос Ядлин.

"На фундаментальном уровне Китай - против иранской ядерной бомбы, но с другой стороны, он не помогает остановить Иран. Ирану нужна политическая поддержка Китая, чтобы США прекратили оказывать на него давление", - заявил Ядлин, теперь возглавляющий Институт исследования национальной безопасности.

Он отметил, что Израиль беспокоит соглашение о стратегическом партнерстве, заключенное КНР и Ираном в минувшую субботу. Ядлин пояснил, что этот договор предполагает совместные военные маневры двух стран, сотрудничество в сфере разведки и научных исследований и разработок.

По мнению Ядлина, внешняя политика Китая теперь предпринимает совершенно новое направление.

"Китайцы понимают, что администрация (президента США Джо - ИФ) Байдена это не администрация Трампа, и они могут быть намного более агрессивными", - сказал он.

В минувшую субботу главы МИД Ирана и Китая Джавад Зариф и Ван И подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сроком на 25 лет. Соглашением предусмотрено развитие отношений двух стран по 20 различным направлениям, в частности в сферах политики, сотрудничества исполнительных властей, в культурной, юридической, оборонной сферах, в области безопасности, а также по региональным и международным проблемам.

Ван И отмечал, что отношения Китая и Ирана носят постоянный и стратегический характер и не зависят от сиюминутной ситуации.