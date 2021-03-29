В Белоруссии еще два интернет-ресурса признаны экстремистскими - МВД

Интернет-ресурсы "Витебск 97%" и "Чат невероятного Витебска" признаны экстремистскими, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в понедельник.

"По материалам витебского управления ГУБОПиК МВД в список запрещенных попали телегам-каналы "Витебск 97%" и "Чат невероятного Витебска". Такое решение принял 25 марта суд Железнодорожного района Витебска", - отмечено в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в указанных пабликах неоднократно размещались призывы к повреждению имущества госорганов и граждан, к массовым беспорядкам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам, а также оскорбляли представителей правоохранительных органов и госслужащих.

"Цель таких материалов - изменение конституционного строя Беларуси. Теперь за публикацию (репост) информации из этих сообществ предусмотрена административная ответственность", - подчеркнули в МВД.

На прошлой неделе суд признал экстремистскими четыре телеграм-канала: "Каратели Беларуси", "МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ", а также группы в этом мессенджере "Чат группы Каратели" и "Я ВЫХОЖУ / МКБ".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.