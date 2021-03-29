Военный реваншизм Сефиляна и ему подобных политиков приведет Армению к полной катастрофе – Гражданская платформа мира

Сопредседатель Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артур Агаджанов ответил на провокационные высказывания армянского националиста, политического деятеля Жирайра Сефиляна, озвученные на митинге 21 марта 2021 года в Ереване.

«Вы скоро почувствуете на себе армянскую мощь», - сказал тогда Сефилян в адрес руководства Азербайджана.

Агаджанов отвечая Сефиляну, отметил, что тот еще не всю мощь азербайджанского народа и армии почувствовал в ходе войны в Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года.

«Я читал в СМИ о том, что армянское общество разделилось на два лагеря – одни говорят, что надо продолжать войну с Азербайджаном и проливать кровь, другие говорят, что мы уже сто лет проливаем кровь народов и надо принять итоги войны и начать мирное сосуществование с азербайджанцами в Карабахе. Реваншистские настроения в армянском обществе не имеют будущего и пагубны, поскольку ни демографически, ни военно-политически, ни экономически Армения не сможет противостоять Азербайджану. Что предлагают такие реваншисты как Сефилян? Он думает, что армянские войска должны пересечь границу Азербайджана и напасть? Каким образом, он представляет себе все это, теперь после полного разгрома и изгнания армянской армии с азербайджанской территории? Я серьезно сомневаюсь в психическом здоровье и адекватности Сефиляна и ему подобных», - сказал Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Агаджанов, обращаясь к Сефиляну, добавил: «Вы и подобные вам лжепатриоты и провокаторы, прибывшие в 1990 году из Ливана, участвовали в военных действиях в Нагорном Карабахе против близких для нас карабахских азербайджанцев. Вы учинили террор, изгоняя их с родных мест. По вине, таких как вы и вам подобных, армянский народ находится сегодня в политическом и экономическом кризисе. На вашей совести тысячи погибших граждан Армении и Азербайджана. Вы и вам подобные авантюристы ради своих личных политических амбиций хотите спровоцировать новый военный конфликт. Вы и вам подобные провокаторы лжепатриоты собираетесь возвращать "Нахиджевань" (Нахчыван) и весь "Арцах" (Карабах), в скором будущем вы собираетесь «вернуть» Игдыр, Карс, Ардаган. Отвечаю вам г-н Сефилян. Эти мнимые "ваши" воображаемые территории вы не вернёте. Не обманывайте, не подставляйте в очередной раз армянский народ. Хочу напомнить вам о Лозанском мирном договоре от 24 июля 1923 года, который определил территории Армении. Есть международное право и признанные всем миром границы Армении и Азербайджана. Вам надо наконец-то это понять, хотя как может это понять преступник и террорист?», - резюмировал Агаджанов.

Р.Ахмедов