Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду в страну около 45 кг наркотиков из Ирана

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана 27-29 марта пресекла попытку контрабанды в страну из Ирана 44,36 кг наркотических средств, в том числе 13,2 кг героина.
Согласно сообщению ГПС, 27 марта около села Сарханлы Джалилабадского района вдоль пограничной полосы были замечены два подозрительных человека, которые отказались выполнять приказы пограничников, и скрылись с места.
В ходе обыска места происшествия были обнаружены три свертка, в которых находилось 11,965 кг наркотических средств, в том числе 8,7 кг героина, 3,185 кг метамфетамина, 80 грамм марихуаны, 4,03 тыс. таблеток метадона-40 и 10 ампул лекарственного препарата «maydrax».
28 марта недалеко от села Ашагы Чеменли Билясуварского района в качестве подозреваемого был задержан житель Баку Рамин Мамедов, 1983 года рождения. При нем был обнаружен сверток в котором находилось 15,89 кг опиума, 4,915 кг смолы гашиша, 4,5 кг метамфетамина, 4,48 кг героина, 2,61 кг марихуаны и 300 таблеток метадона-40.
Кроме того, 29 марта на территории погранзаставы около города Астара (Азербайджан) был замечен нарушитель, пытавшийся незаконным путем пересечь ирано-азербайджанскую границу. При попытке задержания, он выкинул имеющийся при себе сверток и вернулся на территорию Ирана. В свертке было обнаружено 2,42 тыс. таблеток метадона-40.
Б.Рустамбеков
Рахмон пригласил Алиева посетить с визитом Таджикистан
Военный реваншизм Сефиляна и ему подобных политиков приведет Армению к полной катастрофе – Гражданская платформа мира
Гасанов приказал повысить уровень боеспособности подразделений, дислоцированных в Карабахе
Глава структуры ЛУКОЙЛа в Узбекистане назначен представителем президента НК в Азербайджане
Денежная масса в Азербайджане в январе-феврале сократилась на 2%
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе-феврале сократились на 7,7%
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Путин подписал указ о призыве на военную службу
Сроки видеоконференции Путина, Меркель и Макрона еще не согласованы - Песков
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan» проводимая при поддержке Nar
В Баку прошла встреча, посвященная русскому художнику Василию Тропинину
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам