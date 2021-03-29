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Происшествия 29.03.2021 17:24

Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду в страну около 45 кг наркотиков из Ирана

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана 27-29 марта пресекла попытку контрабанды в страну из Ирана 44,36 кг наркотических средств, в том числе 13,2 кг героина.

Согласно сообщению ГПС, 27 марта около села Сарханлы Джалилабадского района вдоль пограничной полосы были замечены два подозрительных человека, которые отказались выполнять приказы пограничников, и скрылись с места.

В ходе обыска места происшествия были обнаружены три свертка, в которых находилось 11,965 кг наркотических средств, в том числе 8,7 кг героина, 3,185 кг метамфетамина, 80 грамм марихуаны, 4,03 тыс. таблеток метадона-40 и 10 ампул лекарственного препарата «maydrax».

28 марта недалеко от села Ашагы Чеменли Билясуварского района в качестве подозреваемого был задержан житель Баку Рамин Мамедов, 1983 года рождения. При нем был обнаружен сверток в котором находилось 15,89 кг опиума, 4,915 кг смолы гашиша, 4,5 кг метамфетамина, 4,48 кг героина, 2,61 кг марихуаны и 300 таблеток метадона-40.

Кроме того, 29 марта на территории погранзаставы около города Астара (Азербайджан) был замечен нарушитель, пытавшийся незаконным путем пересечь ирано-азербайджанскую границу. При попытке задержания, он выкинул имеющийся при себе сверток и вернулся на территорию Ирана. В свертке было обнаружено 2,42 тыс. таблеток метадона-40.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГПС, ИРАН, НАРКТОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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