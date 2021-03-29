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ТЭК 29.03.2021 17:34

Глава структуры ЛУКОЙЛа в Узбекистане назначен представителем президента НК в Азербайджане

Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" Степан Гуржий также назначен представителем президента "ЛУКОЙЛа" в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане.

Как говорится в сообщении "ЛУКОЙЛа", соответствующее решение приняло правление НК.

"Функциональные обязанности представителя президента ПАО "ЛУКОЙЛ" предполагают совершенствование взаимодействия организаций группы "ЛУКОЙЛ" в указанных странах", - поясняется в пресс-релизе.

"ЛУКОЙЛ" участвует в проектах во всех этих странах, кроме Туркменистана. В середине марта компания заявила о намерении принять участие в разработке месторождения "Достлуг" на Каспии, которое планируют разрабатывать совместно Азербайджан и Туркменистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ЛУКОЙЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]