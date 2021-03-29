Глава структуры ЛУКОЙЛа в Узбекистане назначен представителем президента НК в Азербайджане

Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" Степан Гуржий также назначен представителем президента "ЛУКОЙЛа" в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане.
Как говорится в сообщении "ЛУКОЙЛа", соответствующее решение приняло правление НК.
"Функциональные обязанности представителя президента ПАО "ЛУКОЙЛ" предполагают совершенствование взаимодействия организаций группы "ЛУКОЙЛ" в указанных странах", - поясняется в пресс-релизе.
"ЛУКОЙЛ" участвует в проектах во всех этих странах, кроме Туркменистана. В середине марта компания заявила о намерении принять участие в разработке месторождения "Достлуг" на Каспии, которое планируют разрабатывать совместно Азербайджан и Туркменистан.
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