В Азербайджане зафиксировано свыше 1,1 тыс. новых случаев COVID-19, 22 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 129 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 257,33 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1831 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 22 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 513.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 236,5 тыс. человек (+349 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 17,317 тыс. человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 630 тестов на коронавирус (накануне 10 590 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 844,674 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков