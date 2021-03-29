В Азербайджане зафиксировано свыше 1,1 тыс. новых случаев COVID-19, 22 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 129 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 257,33 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1831 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 22 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 513.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 236,5 тыс. человек (+349 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 17,317 тыс. человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 630 тестов на коронавирус (накануне 10 590 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 844,674 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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