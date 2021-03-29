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Здравоохранение 29.03.2021 23:04

Все гипотезы о происхождении COVID-19 требуют дальнейшего изучения - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все гипотезы о происхождении пандемии коронавируса и считает, что они требуют дальнейшего изучения, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Как я уже сказал, все гипотезы рассматриваются", - сказал гендиректор ВОЗ на брифинге в понедельник, добавив, что их "нужно дальше изучать".

ВОЗ планирует во вторник обнародовать доклад о февральской миссии специалистов организации в Ухань. Ее целью было определить источники происхождения коронавируса.

По итогам поездки эксперты ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым. При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами. Эту гипотезу озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]