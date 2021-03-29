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Регион 29.03.2021 19:55

Рост заболеваемости COVID-19 в Армении составил 90%, фонд койко-мест практически исчерпан - Минздрав

Медики в Армении прогнозируют 7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в ближайшую неделю.

"Эпидемиологическая ситуация в Армении достаточно тяжелая, больничная система нагружена, фонд койко-мест практически исчерпан. Рост заболеваемости составил 90%. В ближайшую неделю мы ожидаем более 7 тыс. новых случаев", - заявила замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Гаяне Саакян на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, ожидаемые 7 тыс. новых случаев полностью исчерпают фонд койко-мест, возникнут очереди на госпитализацию.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник провел заседание комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса.

"Премьер-министр предложил организовать работу по следующим направлениям: непрерывный процесс вакцинации, повышение уровня ношения масок, ужесточение мер контроля и усиление больничного потенциала", - сообщили в пресс-службе правительства.

В минувшее воскресенье Армения приобрела 24 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, которые предусмотрены для групп риска, в частности, медработников, лиц, которым больше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сотрудников и жителе социальных центров.

Между тем, замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава сообщила в понедельник, что в скором времени будут новости по вопросу поставок в Армению вакцины "Спутник V".

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, МИНЗДРАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]