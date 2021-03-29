Рост заболеваемости COVID-19 в Армении составил 90%, фонд койко-мест практически исчерпан - Минздрав

Медики в Армении прогнозируют 7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в ближайшую неделю.

"Эпидемиологическая ситуация в Армении достаточно тяжелая, больничная система нагружена, фонд койко-мест практически исчерпан. Рост заболеваемости составил 90%. В ближайшую неделю мы ожидаем более 7 тыс. новых случаев", - заявила замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Гаяне Саакян на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, ожидаемые 7 тыс. новых случаев полностью исчерпают фонд койко-мест, возникнут очереди на госпитализацию.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник провел заседание комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса.

"Премьер-министр предложил организовать работу по следующим направлениям: непрерывный процесс вакцинации, повышение уровня ношения масок, ужесточение мер контроля и усиление больничного потенциала", - сообщили в пресс-службе правительства.

В минувшее воскресенье Армения приобрела 24 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, которые предусмотрены для групп риска, в частности, медработников, лиц, которым больше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сотрудников и жителе социальных центров.

Между тем, замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава сообщила в понедельник, что в скором времени будут новости по вопросу поставок в Армению вакцины "Спутник V".