Рост заболеваемости COVID-19 в Армении составил 90%, фонд койко-мест практически исчерпан - Минздрав

Медики в Армении прогнозируют 7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в ближайшую неделю.
"Эпидемиологическая ситуация в Армении достаточно тяжелая, больничная система нагружена, фонд койко-мест практически исчерпан. Рост заболеваемости составил 90%. В ближайшую неделю мы ожидаем более 7 тыс. новых случаев", - заявила замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Гаяне Саакян на пресс-конференции в понедельник.
По ее словам, ожидаемые 7 тыс. новых случаев полностью исчерпают фонд койко-мест, возникнут очереди на госпитализацию.
Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник провел заседание комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса.
"Премьер-министр предложил организовать работу по следующим направлениям: непрерывный процесс вакцинации, повышение уровня ношения масок, ужесточение мер контроля и усиление больничного потенциала", - сообщили в пресс-службе правительства.
В минувшее воскресенье Армения приобрела 24 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, которые предусмотрены для групп риска, в частности, медработников, лиц, которым больше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сотрудников и жителе социальных центров.
Между тем, замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава сообщила в понедельник, что в скором времени будут новости по вопросу поставок в Армению вакцины "Спутник V".
Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе на встрече в Таджикистане
Делегация ВВС Пакистана находится с визитом в Азербайджане
Совет нацбезопасности Турции обсудит деятельность российско-турецкого МЦ в Карабахе
Raiffeisenbank поднял оценку акций и ADR ЛУКОЙЛа на 17%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Нефть дешевеет на новостях о разблокировке Суэцкого канала, Brent - $63,95 за баррель
ЛУКОЙЛ планирует подписать с Минэнерго инвестсоглашение по каткрекингу на Пермском НПЗ - источники
В Азербайджане зафиксировано свыше 1,1 тыс. новых случаев COVID-19, 22 человека скончались
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду в страну около 45 кг наркотиков из Ирана
ВОЗ планирует 30 марта обнародовать доклад о визите миссии специалистов в Ухань
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan» проводимая при поддержке Nar
В Баку прошла встреча, посвященная русскому художнику Василию Тропинину
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам