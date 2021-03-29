Президент Пакистана после первой прививки заразился коронавирусом

Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом после первой дозы вакцины, сообщил он в Twitter.

"Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Пусть Аллах помилует всех пострадавших от COVID-19. Сделал первую прививку вакциной, но антитела начинают вырабатываться после второй, которая была назначена на следующую неделю", - написал Алви/

Президент Пакистана сделал прививку вакциной китайской компании Sinopharm 15 марта. По данным компании, эффективность препарата через 28 дней после введения второй дозы составляет 79,34%.