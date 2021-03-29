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Дальнее зарубежье 29.03.2021 20:40

Президент Пакистана после первой прививки заразился коронавирусом

Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом после первой дозы вакцины, сообщил он в Twitter.

"Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Пусть Аллах помилует всех пострадавших от COVID-19. Сделал первую прививку вакциной, но антитела начинают вырабатываться после второй, которая была назначена на следующую неделю", - написал Алви/

Президент Пакистана сделал прививку вакциной китайской компании Sinopharm 15 марта. По данным компании, эффективность препарата через 28 дней после введения второй дозы составляет 79,34%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]