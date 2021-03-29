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Регион 29.03.2021 19:30

Делегация ЕС посетит Турцию в начале апреля

Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 апреля посетят Турцию. Об этом в социальных медиа написал официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс, сообщает агентство "Анадолу".

По его словам, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен в рамках визита встретятся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На прошлой неделе по итогам саммита лидеров ЕС глава Евросовета сообщил, что в Брюсселе проводят контакты с Турцией для визита в эту страну в апреле, однако не назвал точной даты поездки.

На саммите лидеров ЕС было принято решение об усилении сотрудничества с Турцией, в том числе в вопросах экономики, миграции, контактов между обществами ЕС и Турции, а также путешествий.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕС, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]