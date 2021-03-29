Нефть дешевеет на новостях о разблокировке Суэцкого канала, Brent - $63,95 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе волатильных торгов в понедельник на фоне новостей о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал.
В то же время сообщения о том, что Россия поддерживает идею сохранения текущих ограничений на добычу ОПЕК+ в мае, позволили частично нивелировать давление, связанное с событиями в Суэцком канале, пишет MarketWatch.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в понедельник составляет $63,95 за баррель, что на $0,62 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Котировки фьючерсов на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляют $60,46 за баррель, что на $0,51 (0,84%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.
Контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник был снят с мели в Суэцком канале, в настоящее время на небольшой скорости следует вдоль Суэцкого канала без помощи буксиров, свидетельствуют данные портала международной системы позиционирования судов (AIS) VesselFinder.
По сообщениям западных СМИ, движение судов по Суэцкому каналу, которое было заблокировано около недели, возобновляется.
Несмотря на разблокирование Суэцкого канала, на восстановление нормального пропускного режима через канал может уйти несколько дней или недель, отмечает аналитик нефтяного рынка Rystad Energy Луиз Диксон.
Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S, крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок предупредила, что восстановление глобального рынка морских перевозок в связи с инцидентом в Суэцком канале может занять недели и даже месяцы.
Учитывая текущее количество судов, для полной ликвидации пробки из них в Суэцком канале может потребоваться шесть дней или больше, поскольку все большее количество судов прибывают на место, считает Maersk.
Участники рынка на этой неделе ждут заседания ОПЕК+, на котором должны быть определены квоты на добычу нефти с мая.
Россия, один из ключевых участников сделки ОПЕК+, поддерживает продление действующих в апреле квот на май, хотя для себя хотела бы небольшого увеличения добычи нефти из-за ожидаемого роста потребления внутри страны, сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на источник, знакомый с позицией Москвы.
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