Делегация ВВС Пакистана находится с визитом в Азербайджане

Делегация во главе с заместителем командующего ВВС Пакистана, маршалом авиации Аамиром Масудом находится с рабочим визитом в Азербайджане.

«В понедельник заместитель министра обороны, командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров встретился с Масудом. Стороны выразили удовлетворение На развитием азербайджано-пакистанских отношений и уровнем стратегического партнерства», - отмечает оборонное ведомство Азербайджана.

По данным Минобороны, Тахиров и Масуд обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Н.Аббасова