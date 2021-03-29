Делегация ВВС Пакистана находится с визитом в Азербайджане

Делегация во главе с заместителем командующего ВВС Пакистана, маршалом авиации Аамиром Масудом находится с рабочим визитом в Азербайджане.
«В понедельник заместитель министра обороны, командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров встретился с Масудом. Стороны выразили удовлетворение На развитием азербайджано-пакистанских отношений и уровнем стратегического партнерства», - отмечает оборонное ведомство Азербайджана.
По данным Минобороны, Тахиров и Масуд обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Н.Аббасова
Raiffeisenbank поднял оценку акций и ADR ЛУКОЙЛа на 17%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Нефть дешевеет на новостях о разблокировке Суэцкого канала, Brent - $63,95 за баррель
ЛУКОЙЛ планирует подписать с Минэнерго инвестсоглашение по каткрекингу на Пермском НПЗ - источники
В Азербайджане зафиксировано свыше 1,1 тыс. новых случаев COVID-19, 22 человека скончались
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду в страну около 45 кг наркотиков из Ирана
ВОЗ планирует 30 марта обнародовать доклад о визите миссии специалистов в Ухань
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
В Белоруссии еще два интернет-ресурса признаны экстремистскими - МВД
В США начался суд над экс-полицейским по делу о смерти Джорджа Флойда
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan» проводимая при поддержке Nar
В Баку прошла встреча, посвященная русскому художнику Василию Тропинину
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам