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Оборона 29.03.2021 20:34

Делегация ВВС Пакистана находится с визитом в Азербайджане

Делегация во главе с заместителем командующего ВВС Пакистана, маршалом авиации Аамиром Масудом находится с рабочим визитом в Азербайджане.

«В понедельник заместитель министра обороны, командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров встретился с Масудом. Стороны выразили удовлетворение На развитием азербайджано-пакистанских отношений и уровнем стратегического партнерства», - отмечает оборонное ведомство Азербайджана.

По данным Минобороны, Тахиров и Масуд обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, ВВС, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]