Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе на встрече в Таджикистане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу текущую ситуацию в регионе.
"Байрамов в понедельник в рамках визита в Таджикистан провел встречу с главой МИД Турции. Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также о работе, проделанной Азербайджаном в рамках процесса постконфликтной реконструкции и восстановления", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
По данным ведомства, стороны также обсудили вопросы, входящие в повестку дня двустороннего сотрудничества и с удовлетворением отметили, что с 1 апреля вступает в силу документ о взаимном безвизовом режиме между Азербайджаном и Турцией, и граждане двух стран могут использовать удостоверения личности для взаимных поездок.
Кроме того, министры обсудили и другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Н.Аббасова
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