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Внешняя политика 29.03.2021 20:51

Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе на встрече в Таджикистане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу текущую ситуацию в регионе.

"Байрамов в понедельник в рамках визита в Таджикистан провел встречу с главой МИД Турции. Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также о работе, проделанной Азербайджаном в рамках процесса постконфликтной реконструкции и восстановления", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

По данным ведомства, стороны также обсудили вопросы, входящие в повестку дня двустороннего сотрудничества и с удовлетворением отметили, что с 1 апреля вступает в силу документ о взаимном безвизовом режиме между Азербайджаном и Турцией, и граждане двух стран могут использовать удостоверения личности для взаимных поездок.

Кроме того, министры обсудили и другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]