Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0032 RUR   0.0224 GBR   2.3424 TRY   0.2105

Цена на нефть

26.03 $/bbl   WTI 60.97 2.41 Brent 64.57 2.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.03.2021 22:54

Блинкен призвал СБ ООН открыть еще два КПП для доставки гумпомощи в Сирию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в ходе выступления в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке призвал открыть еще два КПП для доставки гуманитарной помощи сирийцам.

"Нам нужно гарантировать, что сирийцы получат гуманитарную помощь, в которой они нуждаются", - заявил Блинкен.

Он отметил, что самый простой и эффективный способ доставить гуманитарную помощь сирийцам - сделать это через дополнительные КПП.

"Мы несем ответственность, так как должны гарантировать сирийцам получение помощи, в какой части страны они бы не проживали. Учитывая эту цель, нет никаких серьезных оснований в настоящий момент для того, чтобы Совбез ООН не одобрил открытие двух оставшихся КПП. Нет никаких серьезных оснований для того, чтобы КПП оставались закрытыми", - сказал Блинкен.

Таким образом, по его мнению, в Сирии должны работать, в общей сложности, три КПП для доставки гумпомощи.

Также Блинкен заявил, что на беженцев нельзя давить, призывая их вернуться домой в Сирию, в особенности в те районы, которые контролирует официальный Дамаск.

"Мы согласны с ООН в том, что возвращение беженцев должно быть добровольным", - подчеркнул госсекретарь США. "Давайте не будем заставлять сирийцев возвращаться домой, пока они не поймут, что могут сделать это безопасно и с достоинством", - добавил он.

При этом он раскритиковал Россию за авиаудары по сирийской территории.

Со своей стороны, выступая после Блинкена в Совбезе ООН, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, заявил, что российские и сирийские военные, нанося удары по экстремистам, действуют крайне аккуратно.

"Я бы хотел вновь подчеркнуть, что антитеррористические действия сирийских правительственных сил при поддержке российских военных носят выверенный характер и учитывают необходимость обеспечения безопасности мирных жителей", - сказал он.

"Попытки (западных стран - ИФ) обелить террористов, выдать их за вооруженную оппозицию при помощи, в частности, псевдогумантитарщиков из "Белых касок", недопустимы и заслуживают осуждения", - добавил Вершинин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, США, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Венесуэла готова одержать верх над введённой "самой опасной державой" США блокадой - Мадуро США восстановили санкции ООН против Ирана и готовы наказывать тех, кто этого не сделает - Помпео Помпео настаивает на продлении эмбарго ООН на поставки вооружений в Иран США предлагают Ирану переговоры без предварительных условий Вашингтон сохранит максимальное давление на Тегеран, пока тот не прекратит "злонамеренное поведение" - постпред США при ООН Министр торговли США уснул во время речи Трампа на Генеральной Ассамблее ООН - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]