Блинкен призвал СБ ООН открыть еще два КПП для доставки гумпомощи в Сирию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в ходе выступления в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке призвал открыть еще два КПП для доставки гуманитарной помощи сирийцам.

"Нам нужно гарантировать, что сирийцы получат гуманитарную помощь, в которой они нуждаются", - заявил Блинкен.

Он отметил, что самый простой и эффективный способ доставить гуманитарную помощь сирийцам - сделать это через дополнительные КПП.

"Мы несем ответственность, так как должны гарантировать сирийцам получение помощи, в какой части страны они бы не проживали. Учитывая эту цель, нет никаких серьезных оснований в настоящий момент для того, чтобы Совбез ООН не одобрил открытие двух оставшихся КПП. Нет никаких серьезных оснований для того, чтобы КПП оставались закрытыми", - сказал Блинкен.

Таким образом, по его мнению, в Сирии должны работать, в общей сложности, три КПП для доставки гумпомощи.

Также Блинкен заявил, что на беженцев нельзя давить, призывая их вернуться домой в Сирию, в особенности в те районы, которые контролирует официальный Дамаск.

"Мы согласны с ООН в том, что возвращение беженцев должно быть добровольным", - подчеркнул госсекретарь США. "Давайте не будем заставлять сирийцев возвращаться домой, пока они не поймут, что могут сделать это безопасно и с достоинством", - добавил он.

При этом он раскритиковал Россию за авиаудары по сирийской территории.

Со своей стороны, выступая после Блинкена в Совбезе ООН, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, заявил, что российские и сирийские военные, нанося удары по экстремистам, действуют крайне аккуратно.

"Я бы хотел вновь подчеркнуть, что антитеррористические действия сирийских правительственных сил при поддержке российских военных носят выверенный характер и учитывают необходимость обеспечения безопасности мирных жителей", - сказал он.

"Попытки (западных стран - ИФ) обелить террористов, выдать их за вооруженную оппозицию при помощи, в частности, псевдогумантитарщиков из "Белых касок", недопустимы и заслуживают осуждения", - добавил Вершинин.