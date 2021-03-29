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Дальнее зарубежье 29.03.2021 21:45

Первые суда начали движение в направлении ранее заблокированной части Суэцкого канала - данные AIS

Первые суда направляются в сторону ранее заблокированной части Суэцкого канала, следует из данных портала международной системы позиционирования судов (AIS) VesselFinder.

По данным портала, три гигантских контейнеровоза YM Wish, Maersk Esmeraldas и Ever Globe идут в канал со стороны Большого Горького озера.

Контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник был снят с мели в Суэцком канале, вышел из канала и достиг Большого Горького озера. Судно село на мель утром 23 марта, в результате в течение почти недели движение по Суэцкому каналу было парализовано.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, КАНАЛ, СУДОХОДСТВО, СУДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]