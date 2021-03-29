Первые суда начали движение в направлении ранее заблокированной части Суэцкого канала - данные AIS

Первые суда направляются в сторону ранее заблокированной части Суэцкого канала, следует из данных портала международной системы позиционирования судов (AIS) VesselFinder.

По данным портала, три гигантских контейнеровоза YM Wish, Maersk Esmeraldas и Ever Globe идут в канал со стороны Большого Горького озера.

Контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник был снят с мели в Суэцком канале, вышел из канала и достиг Большого Горького озера. Судно село на мель утром 23 марта, в результате в течение почти недели движение по Суэцкому каналу было парализовано.