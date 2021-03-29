В США начался суд над экс-полицейским по делу о смерти Джорджа Флойда

В США начался судебный процесс над бывшим сотрудником полиции Дереком Шовеном по вызвавшему широкий резонанс делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN.

"Сегодня начинается знаменательный процесс, который будет референдумом о том, как далеко Америка зашла в своей миссии (дать - ИФ) равенство и справедливость всем", - сказал адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп.

Шовена обвиняют, в частности, в непреднамеренном убийстве: если его признают виновным по этому пункту, бывшему полицейскому будут грозить до 40 лет тюрьмы. Сам Шовен не признал свою вину ни по одному из обвинений.

Джордж Флойд, 46-летний американец, умер после того, как бывший полицейский прижал коленом ему шею. В понедельник его семья и адвокат преклонили колени на восемь минут 46 секунд перед тем, как войти в здание суда. Обвинение утверждает, что столько времени Шовен держал колено на шее Флойда.

Прокурор Джерри Блэквелл начал свою вступительную речь с того, что бывший полицейский предал свой значок, чрезмерно и необоснованно применяя силу. Шовен не убрал колено даже после того, как ему сказали, что у Флойда нет пульса, отметил он.

Адвокат Шовена Эрик Нельсон, в свою очередь, заявил, что его подзащитный во время операции по задержанию Флойда "действовал именно так, как его учили".

"Применение силы непривлекательно, но это обязательный компонент полицейской работы", - добавил адвокат.

Джордж Флойд погиб во время ареста полицией возле магазина в Миннеаполисе, штат Миннесота. На видеозаписи задержания было видно, как Шовен прижимает коленом шею Флойда. Слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.