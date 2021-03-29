Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0032 RUR   0.0224 GBR   2.3424 TRY   0.2105

Цена на нефть

26.03 $/bbl   WTI 60.97 2.41 Brent 64.57 2.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.03.2021 22:30

В США начался суд над экс-полицейским по делу о смерти Джорджа Флойда

В США начался судебный процесс над бывшим сотрудником полиции Дереком Шовеном по вызвавшему широкий резонанс делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN.

"Сегодня начинается знаменательный процесс, который будет референдумом о том, как далеко Америка зашла в своей миссии (дать - ИФ) равенство и справедливость всем", - сказал адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп.

Шовена обвиняют, в частности, в непреднамеренном убийстве: если его признают виновным по этому пункту, бывшему полицейскому будут грозить до 40 лет тюрьмы. Сам Шовен не признал свою вину ни по одному из обвинений.

Джордж Флойд, 46-летний американец, умер после того, как бывший полицейский прижал коленом ему шею. В понедельник его семья и адвокат преклонили колени на восемь минут 46 секунд перед тем, как войти в здание суда. Обвинение утверждает, что столько времени Шовен держал колено на шее Флойда.

Прокурор Джерри Блэквелл начал свою вступительную речь с того, что бывший полицейский предал свой значок, чрезмерно и необоснованно применяя силу. Шовен не убрал колено даже после того, как ему сказали, что у Флойда нет пульса, отметил он.

Адвокат Шовена Эрик Нельсон, в свою очередь, заявил, что его подзащитный во время операции по задержанию Флойда "действовал именно так, как его учили".

"Применение силы непривлекательно, но это обязательный компонент полицейской работы", - добавил адвокат.

Джордж Флойд погиб во время ареста полицией возле магазина в Миннеаполисе, штат Миннесота. На видеозаписи задержания было видно, как Шовен прижимает коленом шею Флойда. Слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОЛИЦИЯ, СУД


Похожие новости


Трамп подпишет указ о реформе полиции Стрельба произошла на объекте компании UPS в Нью-Джерси Харви Вайнштейн сдался полиции после обвинений в сексуальных преступлениях Более 30 человек арестованы в Нью-Йорке в ходе акции против насилия стражей порядка Полиция Калифорнии разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа Минюст США подвергнет публичной проверке деятельность полиции Фергюсона после гибели подростка в этом городе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]