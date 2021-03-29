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Регион 29.03.2021 21:55

Новая конституция позволит укрепить президентскую систему правления в Турции -Эрдоган

Турция уверенно движется к намеченным целям благодаря сильной инфраструктуре, растущим производственным мощностям, квалифицированной рабочей силе, устойчивости к “шоковым ситуациям”, динамичной экономике, а также предпринимательскому и экспортному потенциалу.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

Глава государства подчеркнул, что власти Турции обеспечат реализацию программы правовых и экономических реформ “согласно намеченному графику”.

Касаясь темы принятия нового основного закона республики он отметил, что “проект текста новой конституции должен быть разработан с максимальным консенсусом и охватывать все 84 миллиона граждан страны".

Он добавил, что процесс принятия новой конституции также предоставит возможность укрепить президентскую систему правления.

Турецкий лидер рассказал и об усилиях Турции по борьбе с распространением коронавируса нового типа. По его словам, страна достигла значительного прогресса в кампании вакцинации от COVID-19.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, КОНСТИТУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]