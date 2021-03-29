Приемная бабушка Обамы умерла в Кении в возрасте 99 лет

Приемная бабушка экс-президента США Барака Обамы Сара Обама умерла в понедельник в Кении в возрасте 99 лет, сообщает телеканал CNN.

"Моя семья и я оплакиваем потерю нашей любимой бабушки, Сары Огвел Оньянго Обамы, которую многие с нежностью называли Мама Сара, но мы ее знали, как Дани или бабушку. Мы будем скучать по ней и прославлять с признательностью ее долгую и удивительную жизнь", - написал Обама в твиттере.

Президент Кении Ухуру Кеньятта назвал смерть Сары Обамы "большим ударом" для нации. "Мы потеряли сильную, добродетельную женщину, матриарха, которая держала вместе семью Обама и была иконой семейных ценностей", - приводит его слова телеканал ABC.

Сара была третьей женой дедушки бывшего президента США. Она помогала растить отца Обамы Барака Хуссейна-старшего. Женщина работала поваром для британских миссионеров в Кении.

Во время президентской компании Обамы она протестовала против попыток изобразить его чужаком в США и мусульманином. Она говорила, что, хотя его дедушка и был мусульманином, "в сегодняшнем мире религия детей отличается от религии их родителей". Сама Сара Обама была мусульманкой, поэтому ее похороны во вторник пройдут по исламским традициям.

Обама навещал приемную бабушку в 2015 году во время первого президентского визита в Кению, а затем в 2018 году, когда он покинул пост главы государства.