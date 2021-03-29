Байден не собирается встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден не собирается встречаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Он не намерен делать это", - заявила Псаки в ответ на вопрос журналистки о том, планирует ли Байден встречаться с Ким Чен Ыном.
Она добавила, что его подход к дипломатии с Северной Кореей будет "совершенно другим": он будет отличаться от политики прежней администрации.
На прошлой неделе президент США заявил, что готов "к какому-то роду дипломатии" с КНДР. При этом Вашингтон обвинил Пхеньян в нарушении резолюций СБ ООН своими ракетными пусками.
В Северной Корее реакцию США на пуски ракет назвали "первым неверным шагом американской администрации". Пхеньян в пятницу подтвердил, что днем ранее провел испытательные пуски двух новых тактических управляемых ракет. Недавно разработанные ракеты пролетели около 600 км в Японском море.
Дональд Трамп, находясь на президентском посту, провел две встречи с Ким Чен Ыном. Кроме того, Трамп стал первым американским лидером, посетившим Северную Корею: во время переговоров с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, Трамп по приглашению северокорейского лидера, пересек границу и несколько секунд пробыл на территории КНДР. Хотя Трампу в итоге и не удалось достигнуть значительных результатов в переговорах о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном, нового кризиса между странами при его администрации тоже не возникло. Ким Чен Ына Трамп неоднократно называл "другом".
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