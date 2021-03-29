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Дальнее зарубежье 29.03.2021 23:03

Российские военные сообщили о приостановке с 30 марта работы трех пунктов пропуска в Идлибе и Алеппо из-за боевиков

Три пункта пропуска гражданского населения в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо с 30 марта приостанавливают работу из-за обстрелов со стороны боевиков, сообщили российские военные в понедельник.

24 марта российские военные сообщили, что Россия и Турция согласовали открытие двух пунктов пропуска "Серакаб" и "Мизнас" в Идлибской зоне деэскалации и одного пункта пропуска "Абу-Зейдин" в Алеппо для выхода гражданского населения и подвоза гуманитарной помощи.

"Террористические организации, активизировавшие свою деятельность на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств в коридорах выхода", - сказал на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"В сложившихся условиях с 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей", - сообщил он.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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