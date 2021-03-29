Российские военные сообщили о приостановке с 30 марта работы трех пунктов пропуска в Идлибе и Алеппо из-за боевиков

Три пункта пропуска гражданского населения в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо с 30 марта приостанавливают работу из-за обстрелов со стороны боевиков, сообщили российские военные в понедельник.
24 марта российские военные сообщили, что Россия и Турция согласовали открытие двух пунктов пропуска "Серакаб" и "Мизнас" в Идлибской зоне деэскалации и одного пункта пропуска "Абу-Зейдин" в Алеппо для выхода гражданского населения и подвоза гуманитарной помощи.
"Террористические организации, активизировавшие свою деятельность на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств в коридорах выхода", - сказал на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
"В сложившихся условиях с 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей", - сообщил он.
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