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Дальнее зарубежье 29.03.2021 23:13

К середине апреля сделать прививку от коронавируса смогут 90% взрослых жителей США - Байден

Сделать прививку от коронавируса к 19 апреля смогут 90% взрослого населения США, но борьба с пандемией еще не закончена, заявил президент США Джо Байден.

"У нас прогресс в вакцинации, но число случаев (COVID-19) растет, и вирус все еще распространяется в слишком многих местах... Я рад сообщить, что по меньшей мере 90% жителей этой страны смогут сделать прививку к 19 апреля, всего через три недели, потому что у нас есть вакцина для значительного большинства взрослых", - сказал Байден.

Он добавил, что у 90% американцев к 19 апреля будет пункт вакцинации на расстоянии восьми километров от дома. Но это не повод расслабляться, отметил президент США.

"Мы все еще на войне со смертоносным вирусом... Около тысячи американцев в день все еще умирают от COVID-19", - напомнил Байден.

Байден в январе поставил цель сделать 100 млн прививок за первые сто дней на посту президента. Это значит, что в день в США должны были делать 1,5 млн прививок. Но страна опередила показатели. Свою цель американский президент достиг за 58 дней.

С начала пандемии в США заразились коронавирусом более 30 млн человек, более 559 тыс. умерли.

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Тэги: БАЙДЕН, НАСЕЛЕНИЕ, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]