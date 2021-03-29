К середине апреля сделать прививку от коронавируса смогут 90% взрослых жителей США - Байден

Сделать прививку от коронавируса к 19 апреля смогут 90% взрослого населения США, но борьба с пандемией еще не закончена, заявил президент США Джо Байден.
"У нас прогресс в вакцинации, но число случаев (COVID-19) растет, и вирус все еще распространяется в слишком многих местах... Я рад сообщить, что по меньшей мере 90% жителей этой страны смогут сделать прививку к 19 апреля, всего через три недели, потому что у нас есть вакцина для значительного большинства взрослых", - сказал Байден.
Он добавил, что у 90% американцев к 19 апреля будет пункт вакцинации на расстоянии восьми километров от дома. Но это не повод расслабляться, отметил президент США.
"Мы все еще на войне со смертоносным вирусом... Около тысячи американцев в день все еще умирают от COVID-19", - напомнил Байден.
Байден в январе поставил цель сделать 100 млн прививок за первые сто дней на посту президента. Это значит, что в день в США должны были делать 1,5 млн прививок. Но страна опередила показатели. Свою цель американский президент достиг за 58 дней.
С начала пандемии в США заразились коронавирусом более 30 млн человек, более 559 тыс. умерли.
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