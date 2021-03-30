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Дальнее зарубежье 30.03.2021 10:56

ООН планирует запросить $10 млрд для оказания помощи населению Сирии - СМИ

На предстоящей пятой Брюссельской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона" ООН призовет участников мероприятия выделить $10 млрд на оказание помощи сирийскому населению и странам, принимающим сирийских беженцев, сообщают СМИ со ссылками на заместителя госсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.

"Сейчас наблюдается резкое снижение уровня жизни, экономический спад и COVID-19 приводят к еще более серьезным проблемам: голоду, недоеданию и болезням", - говорится в заявлении Лоукока.

На конференции, организованной Европейским союзом, планируется запросить $4,2 млрд для населения Сирии и $5,8 млрд для беженцев и принимающих их стран на Ближнем Востоке, говорится в сообщениях СМИ.

"На фоне 10-летнего конфликта, пандемии COVID-19 и общего ухудшения экономики ситуация в Сирии и регионе стала еще более критической, - подчеркивается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы. - Основываясь на результатах предыдущих форумов, конференция этого года даст возможность поддержать сирийский народ и мобилизовать международное сообщество в поддержку всеобъемлющего и убедительного политического решения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".

Россию на конференции будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

На министерской сессии будет сопредседательствовать высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Конференция проводится под эгидой Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которого будет представлять Лоукок.

Конференция из-за связанных с пандемией коронавируса санитарных ограничений пройдет в виртуальном формате.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]