ООН планирует запросить $10 млрд для оказания помощи населению Сирии - СМИ

На предстоящей пятой Брюссельской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона" ООН призовет участников мероприятия выделить $10 млрд на оказание помощи сирийскому населению и странам, принимающим сирийских беженцев, сообщают СМИ со ссылками на заместителя госсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.
"Сейчас наблюдается резкое снижение уровня жизни, экономический спад и COVID-19 приводят к еще более серьезным проблемам: голоду, недоеданию и болезням", - говорится в заявлении Лоукока.
На конференции, организованной Европейским союзом, планируется запросить $4,2 млрд для населения Сирии и $5,8 млрд для беженцев и принимающих их стран на Ближнем Востоке, говорится в сообщениях СМИ.
"На фоне 10-летнего конфликта, пандемии COVID-19 и общего ухудшения экономики ситуация в Сирии и регионе стала еще более критической, - подчеркивается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы. - Основываясь на результатах предыдущих форумов, конференция этого года даст возможность поддержать сирийский народ и мобилизовать международное сообщество в поддержку всеобъемлющего и убедительного политического решения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".
Россию на конференции будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
На министерской сессии будет сопредседательствовать высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Конференция проводится под эгидой Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которого будет представлять Лоукок.
Конференция из-за связанных с пандемией коронавируса санитарных ограничений пройдет в виртуальном формате.
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