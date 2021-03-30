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СНГ 30.03.2021 11:41

В Киргизии из-за ситуации с коронавирусом отменен ряд авиарейсов из Бишкека в РФ, Китай и Казахстан

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Киргизии до конца апреля отменены некоторые международные авиарейсы из Бишкека в города России, а также Урумчи и Алматы, сообщает во вторник пресс-служба аэропорта "Манас".

"В связи с эпидемиологической ситуацией отменены некоторые международные авиарейсы", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, отменены рейсы авиакомпании Avia Traffic по маршруту Бишкек - Воронеж - Бишкек (с 3 по 25 апреля), Бишкек - Грозный - Бишкек (с 30 марта по 6 апреля), Бишкек - Иркутск - Бишкек (с 1 по 29 апреля), Бишкек - Казань - Бишкек (5 апреля), Бишкек - Краснодар - Бишкек (2 мая), Бишкек - Красноярск - Бишкек (30 марта), Бишкек - Новосибирск - Бишкек (31 марта, 2 апреля), Бишкек - Сургут - Бишкек (3 апреля).

Авиакомпания China Southern Airlines отменила регулярные авиарейсы по маршруту Урумчи - Бишкек - Урумчи до особого указания.

Аir Astana временно отменила некоторые регулярные рейсы Алматы - Бишкек - Алматы с 29 марта по 29 апреля по понедельникам и четвергам, с 31 марта по 28 апреля по средам, с 30 марта по 30 апреля по вторникам и пятницам.

По последним данным в Киргизии зарегистрировано более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 497 человек скончались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]