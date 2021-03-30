В Киргизии из-за ситуации с коронавирусом отменен ряд авиарейсов из Бишкека в РФ, Китай и Казахстан

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Киргизии до конца апреля отменены некоторые международные авиарейсы из Бишкека в города России, а также Урумчи и Алматы, сообщает во вторник пресс-служба аэропорта "Манас".
"В связи с эпидемиологической ситуацией отменены некоторые международные авиарейсы", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, отменены рейсы авиакомпании Avia Traffic по маршруту Бишкек - Воронеж - Бишкек (с 3 по 25 апреля), Бишкек - Грозный - Бишкек (с 30 марта по 6 апреля), Бишкек - Иркутск - Бишкек (с 1 по 29 апреля), Бишкек - Казань - Бишкек (5 апреля), Бишкек - Краснодар - Бишкек (2 мая), Бишкек - Красноярск - Бишкек (30 марта), Бишкек - Новосибирск - Бишкек (31 марта, 2 апреля), Бишкек - Сургут - Бишкек (3 апреля).
Авиакомпания China Southern Airlines отменила регулярные авиарейсы по маршруту Урумчи - Бишкек - Урумчи до особого указания.
Аir Astana временно отменила некоторые регулярные рейсы Алматы - Бишкек - Алматы с 29 марта по 29 апреля по понедельникам и четвергам, с 31 марта по 28 апреля по средам, с 30 марта по 30 апреля по вторникам и пятницам.
По последним данным в Киргизии зарегистрировано более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 497 человек скончались.
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