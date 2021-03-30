Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9998 RUR   0.0225 GBR   2.3418 TRY   0.2055

Цена на нефть

29.03 $/bbl   WTI 61.56 0.59 Brent 64.98 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 30.03.2021 10:35

Отношения между Азербайджаном и Россией носят доверительный характер – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценивает отношения между Москвой и Баку как доверительные, представляющую взаимную выгоду.

«У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду», - сказал Песков в интервью российскому изданию «Аргументы и факты».

По его словам, у России с Арменией «тоже исторически хорошие отношения». «У нас большое количество интеграционных процессов, которые приносят Армении изрядную выгоду. Как политическую, так и экономическую», - подчеркнул он.

Песков добавил, что «наверное, личную роль Путина в том, чтобы остановить войну (в Карабахе осенью 2020 года – ИФ), должны помнить все».

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще 8 предприятиям Азербайджана Азербайджан разрешил еще 16 предприятиям РФ поставки продукции животноводства "Магнит" рассчитывает выйти на рынок Азербайджана РФ отправила пробную партию лактозы в Азербайджан Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще 4 предприятиям Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]