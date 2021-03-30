Отношения между Азербайджаном и Россией носят доверительный характер – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценивает отношения между Москвой и Баку как доверительные, представляющую взаимную выгоду.
«У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду», - сказал Песков в интервью российскому изданию «Аргументы и факты».
По его словам, у России с Арменией «тоже исторически хорошие отношения». «У нас большое количество интеграционных процессов, которые приносят Армении изрядную выгоду. Как политическую, так и экономическую», - подчеркнул он.
Песков добавил, что «наверное, личную роль Путина в том, чтобы остановить войну (в Карабахе осенью 2020 года – ИФ), должны помнить все».
А.Азизов
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