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Регион 30.03.2021 10:57

В Турции вновь усилят ограничения в связи с COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении в стране жестких ограничительных мер по выходным, а также на период священного для мусульман месяца рамадан, сообщает турецкая газета "Хюрриет".

"Действие общенационального комендантского часа продолжится с 21:00 до 05:00 местного времени", - цитирует издание слова Эрдогана.

Загруженность кафе и ресторанов не должна будет превышать 50%. Кроме того, в период рамадана (13 апреля - 13 мая) в точках общепита будут запрещены традиционные коллективные трапезы на рассвете и на закате - кафе и рестораны будут работать на вынос или обеспечивать доставку.

В настоящее время в 58 из 81 провинции страны эпидемиологическая обстановка оценивается как крайне неблагоприятная, отмечает "Хюрриет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]