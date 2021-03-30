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Регион 30.03.2021 11:10

МИД Армении опроверг сообщение о предстоящей отставке главы ведомства Айвазяна

В МИД Армении опровергают сведения СМИ об ожидающейся отставке главы ведомства Ара Айвазяна.

"Информация не соответствует действительности", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

Ранее во вторник армянская газета "168 часов" сообщила, что министр иностранных дел Армении Ара Айвазян будет освобожден от должности из-за разногласий с властями относительно политики сближения с Турцией.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ОТСТАВКА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]