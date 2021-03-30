МИД Армении опроверг сообщение о предстоящей отставке главы ведомства Айвазяна

В МИД Армении опровергают сведения СМИ об ожидающейся отставке главы ведомства Ара Айвазяна.

"Информация не соответствует действительности", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

Ранее во вторник армянская газета "168 часов" сообщила, что министр иностранных дел Армении Ара Айвазян будет освобожден от должности из-за разногласий с властями относительно политики сближения с Турцией.