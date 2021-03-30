Объем просрочки по кредитам в Азербайджане в январе-феврале вырос до 6,3% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-феврале 2021 года вырос на 0,6% - до 14 млрд 619,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало марта 2021 года составляет 917,5 млн манатов (рост с начала года на 2,7% - ИФ) или 6,3% всех кредитов (6,1% на конец 2020г).

На 1 марта 2021 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 803,5 млн манатов (рост на 1%) или 18,3% всех кредитов, частными банками - 11 млрд 442,6 млн манатов (рост на 0,5%) или 79,3% всех кредитов. Остальные 373,4 млн манатов (без изменений) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на начало марта 2021 года на кредитование в национальной валюте приходится 10 млрд 407,6 млн манатов (рост на 2%), в иностранной валюте - 4 млрд 212 млн манатов (спад на 2,6%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало марта составляет 28,8% (на конец 2020г - 29,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 марта 2021 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 512,2 млн манатов (17,2% всех кредитов), энергетический, добычи полезных ископаемых, химический и сектор природных ресурсов – 768,1 млн манатов (5,3%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство – 569,8 млн манатов (3,9%), строительство и недвижимость - 688 млн манатов (4,7%), промышленность и производственный сектор – 908,3 млн манатов (6,2%), транспорт и связь – 860,5 млн манатов (5,9%), на домохозяйства - 6 млрд 771,3 млн манатов (46,3%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос с начала года на 0,9%.

А.Мамедов