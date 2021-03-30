В Азербайджане забраковали около 24 тонн замороженной куриной кожи из Украины из-за наличия сальмонеллы в продукции

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана признало непригодной к использованию большую партию куриной кожи, импортированной из Украины, в связи с обнаружением в продукции патогенных микроорганизмов сальмонеллы.

«В ходе инспекции партии замороженной куриной кожи весом 23,898 тонн, импортируемой из Украины компанией «Frozen Products», была проведена проверка образцов продукции. В результате лабораторных исследований в продукции были обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы», - говорится в сообщении АПБ.

Продукция признана непригодной для употребления и в настоящее время принимаются соответствующие меры в отношении импортера в рамках требований законодательства.

Б.Рустамбеков