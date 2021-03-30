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Бизнес и законодательство 30.03.2021 11:20

В Азербайджане забраковали около 24 тонн замороженной куриной кожи из Украины из-за наличия сальмонеллы в продукции

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана признало непригодной к использованию большую партию куриной кожи, импортированной из Украины, в связи с обнаружением в продукции патогенных микроорганизмов сальмонеллы.

«В ходе инспекции партии замороженной куриной кожи весом 23,898 тонн, импортируемой из Украины компанией «Frozen Products», была проведена проверка образцов продукции. В результате лабораторных исследований в продукции были обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы», - говорится в сообщении АПБ.

Продукция признана непригодной для употребления и в настоящее время принимаются соответствующие меры в отношении импортера в рамках требований законодательства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УКРАИНА, КУРЫ, ПАРТИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]