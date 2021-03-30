Португалия на фоне активизации сторонников ИГ в Мозамбике отправит 60 военных в эту страну

Лиссабон в связи с действиями боевиков, связанных с группировкой ИГ в Мозамбике, направит в эту страну группу из 60 военнослужащих для тренировки местного спецназа, заявил во вторник глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва.

"Готовится команда из примерно 60 португальских солдат... ее отправят на место событий в предстоящие недели", - приводят слова министра западные СМИ.

"Она (команда - ИФ) окажет поддержку армии Мозамбика в форме тренировки сил специальных операций", - добавил он.

СМИ напоминают, что в прошлую среду боевики атаковали на севере страны город Пальма, расположенный в 10 км от места планируемого проекта в сфере газовой промышленности. В понедельник лояльные ИГ силы заявили, что контролируют город. В свою очередь власти Мозамбика сообщили о десятках погибших в ходе нападения.

Мозамбик - бывшая колония Португалии - получил независимость от метрополии в 1975 году после длительного периода вооруженной борьбы.