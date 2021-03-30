Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9998 RUR   0.0225 GBR   2.3418 TRY   0.2055

Цена на нефть

29.03 $/bbl   WTI 61.56 0.59 Brent 64.98 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.03.2021 15:40

Португалия на фоне активизации сторонников ИГ в Мозамбике отправит 60 военных в эту страну

Лиссабон в связи с действиями боевиков, связанных с группировкой ИГ в Мозамбике, направит в эту страну группу из 60 военнослужащих для тренировки местного спецназа, заявил во вторник глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва.

"Готовится команда из примерно 60 португальских солдат... ее отправят на место событий в предстоящие недели", - приводят слова министра западные СМИ.

"Она (команда - ИФ) окажет поддержку армии Мозамбика в форме тренировки сил специальных операций", - добавил он.

СМИ напоминают, что в прошлую среду боевики атаковали на севере страны город Пальма, расположенный в 10 км от места планируемого проекта в сфере газовой промышленности. В понедельник лояльные ИГ силы заявили, что контролируют город. В свою очередь власти Мозамбика сообщили о десятках погибших в ходе нападения.

Мозамбик - бывшая колония Португалии - получил независимость от метрополии в 1975 году после длительного периода вооруженной борьбы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]