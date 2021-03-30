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Дальнее зарубежье 30.03.2021 15:23

Бывшему министру финансов Словакии поручено сформировать новое правительство

Президент Словакии Зузана Чапутова во вторник поручила бывшему главе Минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство, информирует словацкая пресса.

Прежний глава правительства Игор Матович покинул пост в воскресенье, однако, в соответствии с достигнутой договоренностью теперь он возглавит Минфин. В то же время пока не ясно, станет ли он автоматически вице-премьером, как это было в прежнем правительстве, в котором Матович был премьером, а Хегер возглавлял Минфин и одновременно был вице-премьером.

Тем не менее, эксперты и наблюдатели полагают, что правительственный кризис, в условиях которого Словакия живет уже несколько недель, подходит к концу.

По данным СМИ, Хегер уже представил Чапутовой список министров. Это подтвердил и пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец. "Они обсудили ряд тем, как отметил министр, все прояснится в последующие дни", - добавил он.

Ранее в условиях разразившегося правительственного кризиса треть кабинета Матовича ушла в отставку. В то же время четыре правящие партии согласились сформировать новый кабинет министров при условии, что Матович поменяется местами с Хегером.

Ранее представители партии "Свобода и солидарность", как и другие партнеры по коалиции - партия "За людей" потребовали отставки Матовича. Они сделали это после решения правительства без их ведома приобрести российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]