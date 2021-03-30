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СНГ 30.03.2021 16:45

Австрия рассматривает возможность закупки 1 млн доз "Спутника V"

Австрия рассматривает возможность закупки 1 миллиона доз вакцины "Спутник V", сообщает портал Oe24.tv со ссылкой на канцлера республики Себастьяна Курца.

"В том, что касается вакцины, не должно быть геополитических предубеждений. Единственное, что может считаться - действенна и безопасна ли вакцина, а не то, откуда она. Поэтому с февраля мы находимся в активном контакте с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия дополнительно получит 1 миллион доз вакцины, то это обеспечило бы возможность раньше вернуться к нормальной жизни и спасти много человеческих жизней и рабочих мест", - заявил канцлер.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]