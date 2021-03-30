Австрия рассматривает возможность закупки 1 миллиона доз вакцины "Спутник V", сообщает портал Oe24.tv со ссылкой на канцлера республики Себастьяна Курца.

"В том, что касается вакцины, не должно быть геополитических предубеждений. Единственное, что может считаться - действенна и безопасна ли вакцина, а не то, откуда она. Поэтому с февраля мы находимся в активном контакте с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия дополнительно получит 1 миллион доз вакцины, то это обеспечило бы возможность раньше вернуться к нормальной жизни и спасти много человеческих жизней и рабочих мест", - заявил канцлер.