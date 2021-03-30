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Дальнее зарубежье 30.03.2021 16:02

Германия продлила режим контроля на границе с Чехией

Германия продлевает режим контроля на границе с Чехией, сообщил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

"Я попросил активизировать контроль там, где нет стационарных пунктов проверки, в первую очередь, после Пасхи", - сказал Зеехофер во вторник журналистам в Берлине.

По его словам, контроль продлится, как минимум, две недели, проверки на границах с Австрией в настоящий момент завершены - на день раньше, чем планировалось.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЧЕХИЯ, ГРАНИЦА, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]