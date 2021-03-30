Германия продлила режим контроля на границе с Чехией

Германия продлевает режим контроля на границе с Чехией, сообщил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

"Я попросил активизировать контроль там, где нет стационарных пунктов проверки, в первую очередь, после Пасхи", - сказал Зеехофер во вторник журналистам в Берлине.

По его словам, контроль продлится, как минимум, две недели, проверки на границах с Австрией в настоящий момент завершены - на день раньше, чем планировалось.