Кабул призывает талибов к перемирию под международным контролем

Президент Афганистана Ашраф Гани призвал радикальное движение "Талибан" объявить о контролируемом международным сообществом прекращении огня.

"Мир сегодня - это не просто желание афганского народа, а необходимость, афганцы были лишены этого права на мир в течение 42 лет", - заявил во вторник на конференции "Стамбульского процесса" по Афганистану в Душанбе Гани, которого цитируют афганские СМИ.

"Талибан" должен объявить о прекращении огня, а международное сообщество - следить за этим", - подчеркнул президент Афганистана.

Талибы не только отказываются прекратить огонь, но и грозят возобновить "священную войну" против иностранных войск, если США не выведут всех военных из Афганистана к 1 мая.

Такое обязательство США взяли на себя в подписанном 29 февраля в столице Катара Дохе с талибами соглашении. Однако администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть эти договоренности.

На днях Байден заявил, что завершить вывод американских военных к 1 мая было бы затруднительным по "тактическим причинам".

В ответ талибы предупредили, что "задержка вывода войск США из Афганистана будет рассматриваться как нарушение соглашения, достигнутого в Дохе в феврале 2020 года, и тогда ответственность за продолжающееся насилие будет возложена на тех, кто нарушает это соглашение".

На конференции Гани подчеркнул, что "стабильный Афганистан отвечает интересам всех стран региона". "Афганистан может играть роль азиатского перекрестка в регионе, а хорошие отношения между странами Центральной Азии критически важны для развития Афганистана", - сказал президент.