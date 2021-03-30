Кабул призывает талибов к перемирию под международным контролем

Президент Афганистана Ашраф Гани призвал радикальное движение "Талибан" объявить о контролируемом международным сообществом прекращении огня.
"Мир сегодня - это не просто желание афганского народа, а необходимость, афганцы были лишены этого права на мир в течение 42 лет", - заявил во вторник на конференции "Стамбульского процесса" по Афганистану в Душанбе Гани, которого цитируют афганские СМИ.
"Талибан" должен объявить о прекращении огня, а международное сообщество - следить за этим", - подчеркнул президент Афганистана.
Талибы не только отказываются прекратить огонь, но и грозят возобновить "священную войну" против иностранных войск, если США не выведут всех военных из Афганистана к 1 мая.
Такое обязательство США взяли на себя в подписанном 29 февраля в столице Катара Дохе с талибами соглашении. Однако администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть эти договоренности.
На днях Байден заявил, что завершить вывод американских военных к 1 мая было бы затруднительным по "тактическим причинам".
В ответ талибы предупредили, что "задержка вывода войск США из Афганистана будет рассматриваться как нарушение соглашения, достигнутого в Дохе в феврале 2020 года, и тогда ответственность за продолжающееся насилие будет возложена на тех, кто нарушает это соглашение".
На конференции Гани подчеркнул, что "стабильный Афганистан отвечает интересам всех стран региона". "Афганистан может играть роль азиатского перекрестка в регионе, а хорошие отношения между странами Центральной Азии критически важны для развития Афганистана", - сказал президент.
Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 78 фамилиями
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы экономического сотрудничества
Иранские компании заинтересованы в разминировании территорий в Карабахе – глава МИД
Транснефть в 2021г планирует увеличить капвложения на 17%, выручку - на 2,7%
Buta Airways получила право осуществлять авиарейсы из Тбилиси в летний сезон-2021
Азербайджан забраковал для употребления партию корицы из Ирана
Азербайджан до конца мая получит 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca
Болгария сохранит стоимость визы для граждан Азербайджана на уровне 35 евро
BioNTech и Pfizer намерены произвести 2,5 млрд доз вакцины от COVID-19 к концу 2021 года
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan» проводимая при поддержке Nar
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам