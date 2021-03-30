Эксперты оценивают объем страховых исков в связи с блокировкой Суэцкого канала в сотни миллионов долларов

Общий объем страховых претензий в связи с блокировкой Суэцкого канала, как ожидается, составит несколько миллионов долларов на фоне существенных расходов на спасательные операции и потерь третьих сторон.

Эксперты в отрасли говорят, что снятие заблокировавшего канал контейнеровоза Ever Given с мели в понедельник позволит ограничить рост итоговой стоимости страховых исков. Между тем они акцентируют внимание на размере расходов на спасательные операции и потерянной выручке администрации канала, а также других последствиях на фоне задержки других судов из-за инцидента.

"Общие потери в конечном итоге будут меньше, чем при других сценариях", - говорит аналитик Fitch Роберт Маццуоли, которого цитирует газета Financial Times. Тем не менее он подтвердил прогноз агентства, согласно которому потери "могут легко составить сотни миллионов евро".

Потери, вероятно, негативно отразятся на прибыли перестраховщиков в первом полугодии текущего года, отмечает Fitch. Представители отрасли уже пострадали от зимних ураганов в США, наводнений в Австралии и убытков, связанных с коронавирусом.

По словам директора практики в сфере морских перевозок юридической компании Kennedys Кристофера Данна, размер исков может составить около $250 млн. Он сказал, что особенно высокими будут расходы на спасательные операции, а также затраты на работу экскаваторов.

Тем временем представитель страхового брокера McGill and Partners Дэвид Смит, специализирующийся на исках в индустрии морских перевозок, оценивает объем страховых исков в $150 млн при наилучшем сценарии, отмечая, что снятие контейнеровоза с мели не повлияло на этот показатель.

"На текущий момент самым существенным фактором остается возможная потеря выручки администрации канала", - говорит он. По словам эксперта, ежедневные потери выручки составляют $15 млн.

Расходы на спасательные работы, как правило, берет на себя страховая компания, отвечающая за страхование самого судна и оборудования, говорят эксперты в отрасли.

Владелец Ever Given, японская Shoei Kisen Kaisha, сообщил FT, что за это отвечает MS&AD Insurance Group со штаб-квартирой в Токио.

Другие расходы, связанные со страхованием ответственности перед третьими лицами, частично берет на себя компания взаимного страхования UK P&I Club. Она входит в группу из 13 компаний взаимного страхования, International Group of P&I Clubs, которые делят между собой крупные расходы.

В рамках соглашения UK P&I выплатит первые $10 млн от любого иска. Остальные расходы в размере до $100 млн берут на себя другие представители группы.