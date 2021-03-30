Президент Азербайджана утвердил состав Наблюдательного совета АЖД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение, согласно которому на «Азербайджанский инвестиционный холдинг» (АИХ) возложены ряд функций по управлению ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Согласно распоряжению за президентом Азербайджана закреплены функции создания и ликвидации AЖД, а также назначения и освобождения членов Наблюдательного совета общества и руководящих работников.

АИХ, в свою очередь, по согласованию с президентом Азербайджана, поручено утверждение структуры AЖД, уставного капитала общества, дивидендной политики, принятия решения об эмиссии ценных бумаг общества и др.

Согласно распоряжению для управления AЖД создается Наблюдательный совет, состоящий из 5 человек. В функции совета входят: утверждение долгосрочной стратегии ASCO, утверждение и контроль над исполнением сметы доходов и расходов, утверждение штатного расписания и др.

Кроме этого, АИХ в течение 6 месяцев должен утвердить систему оценки стандартов корпоративного управления АЖД. В течение двух месяцев АИХ должно обеспечить привлечение международного консультанта для диагностики оценки налоговой, финансовой и коммерческой деятельности общества и выполнения им обязательств по договорам. После завершения данной диагностики и в зависимости от ее результатов, АИХ в течение двух месяцев должно подготовить предложения по новому уставу и структуре AЖД и представить эти предложения на рассмотрение президента Азербайджана.

Другим распоряжением президент Алиев утвердил состав Наблюдательного совета АЖД.

Председателем НС назначен министр транспорта и высоких технологий Рашад Набиев.

В состав НС также вошли: помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов, директор агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азер Мурсагулов, главный исполнительных директор АИХ Руслан Алиханов, советник министра экономики Эмиль Меджидов.

Б.Рустамбеков