АИХ привлечет международного консультанта для диагностики деятельности BakuBus

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение, согласно которому на «Азербайджанский инвестиционный холдинг» (АИХ) возложены ряд функций по управлению ООО «BakuBus».
Согласно распоряжению, за президентом Азербайджана закреплены функции реорганизации и ликвидации BakuBus, а также назначения и освобождения членов Наблюдательного совета (НС) общества и исполнительных органов, в том числе руководящих работников.
АИХ, в свою очередь, по согласованию с президентом Азербайджана, поручено утверждение устава и структуры BakuBus, размера уставного капитала общества, годовых и финансовых отчетностей, распределение прибыли и убытков и др.
Согласно распоряжению для управления BakuBus создается Наблюдательный совет, состоящий из 3 человек. В функции совета входят: утверждение долгосрочной стратегии общества, утверждение и контроль над исполнением сметы доходов и расходов, утверждение штатного расписания и др.
Кроме этого, АИХ в течение 6 месяцев должен утвердить систему оценки стандартов корпоративного управления BakuBus. В течение трех месяцев АИХ должно обеспечить привлечение международного консультанта для диагностики оценки налоговой, финансовой и коммерческой деятельности общества и выполнения им обязательств по договорам. После завершения данной диагностики и в зависимости от ее результатов, АИХ в течение трех месяцев должно подготовить предложения по новому уставу и структуре BakuBus и представить эти предложения на рассмотрение президента Азербайджана.
Другим распоряжением глава государства утвердил состав НС, в который вошли: заместитель министра экономики Эльнур Алиев (председатель НС), начальник отдела финансов и отчетности Аппарата министерства транспорта, связи и высоких технологий Шахин Бабаев и директор юридического департамента АИХ Гюнель Джавадова.
Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства.
ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.
Н.Аббасова
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