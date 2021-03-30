Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9998 RUR   0.0225 GBR   2.3418 TRY   0.2055

Цена на нефть

29.03 $/bbl   WTI 61.56 0.59 Brent 64.98 0.41

Погода в Баку

  ночь день

30.03.2021 15:32

ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка

В рамках новой акции «Плати и выиграй» банка ВТБ (Азербайджан) предприниматели получат кэшбэк в размере 5% от суммы применяемой комиссии. Для этого достаточно осуществить такие операции как, конвертация, платежи внутри страны и оплата в государственный бюджет посредством Direct Business Чат-банк.

Кроме того, три самых активных пользователя (по количеству операций) в Direct Business Чат-банк смогут получить дополнительный кэшбэк в размере 20%, 15% и10%, от комиссии совершенных операций в течение последующих трех месяцев после завершения акции. Отметим, что акция действует до 30 апреля 2021 года.

Напомним, что Direct Business Чат-банк – новая цифровая услуга ВТБ (Азербайджан), позволяющая индивидуальным предпринимателям проводить банковские операции в социальной сети Facebook без визита в банк и потери времени. Direct Business Чат-банк позволяет прямо в Messenger осуществлять такие виды услуг как, заказ бизнес карт, переводы (внутри страны, между своими счетами, оплаты в государственный бюджет), безналичную конвертацию, а также современный вид пополнения счета с помощью QR кода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]