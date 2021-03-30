ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка

В рамках новой акции «Плати и выиграй» банка ВТБ (Азербайджан) предприниматели получат кэшбэк в размере 5% от суммы применяемой комиссии. Для этого достаточно осуществить такие операции как, конвертация, платежи внутри страны и оплата в государственный бюджет посредством Direct Business Чат-банк.

Кроме того, три самых активных пользователя (по количеству операций) в Direct Business Чат-банк смогут получить дополнительный кэшбэк в размере 20%, 15% и10%, от комиссии совершенных операций в течение последующих трех месяцев после завершения акции. Отметим, что акция действует до 30 апреля 2021 года.

Напомним, что Direct Business Чат-банк – новая цифровая услуга ВТБ (Азербайджан), позволяющая индивидуальным предпринимателям проводить банковские операции в социальной сети Facebook без визита в банк и потери времени. Direct Business Чат-банк позволяет прямо в Messenger осуществлять такие виды услуг как, заказ бизнес карт, переводы (внутри страны, между своими счетами, оплаты в государственный бюджет), безналичную конвертацию, а также современный вид пополнения счета с помощью QR кода.