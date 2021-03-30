Президент Азербайджана утвердил состав Наблюдательного совета АZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение, согласно которому на «Азербайджанский инвестиционный холдинг» (АИХ) возложены ряд функций по управлению ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (АZAL).

Согласно распоряжению за президентом Азербайджана закреплены функции создания и ликвидации АZAL, а также назначения и освобождения членов Наблюдательного совета общества и руководящих работников.

АИХ, в свою очередь, по согласованию с президентом Азербайджана, поручено утверждение структуры АZAL, уставного капитала общества, дивидендной политики, принятия решения об эмиссии ценных бумаг общества и др.

Согласно распоряжению для управления АZAL создается Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек. В функции совета входят: утверждение долгосрочной стратегии АZAL, утверждение и контроль над исполнением сметы доходов и расходов, утверждение штатного расписания и др.

Кроме этого, АИХ в течение 6 месяцев должен утвердить систему оценки стандартов корпоративного управления АZAL. В течение двух месяцев АИХ должно обеспечить привлечение международного консультанта для диагностики оценки налоговой, финансовой и коммерческой деятельности общества и выполнения им обязательств по договорам. После завершения данной диагностики и в зависимости от ее результатов, АИХ в течение двух месяцев должно подготовить предложения по новому уставу и структуре АZAL и представить эти предложения на рассмотрение президента Азербайджана.

Другим распоряжением Алиев утвердил состав Наблюдательного совета АZAL.

Председателем Наблюдательного совета назначен министр транспорта и высоких технологий Рашад Набиев.

В состав НС также вошли: помощник первого вице-президента Халид Ахадов, заместитель министра экономики Эльнур Алиев, заместитель министра транспорта и высоких технологий Рахман Гумметов, главный исполнительных директор АИХ Руслан Алиханов, заместитель главного исполнительного директора АИХ Заур Гурбанов, начальник отдела налоговой политики и доходов аппарата министерства финансов Фикрет Ширинов.

Б.Рустамбеков