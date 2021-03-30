Президент Азербайджана утвердил состав НС Бакметрополитена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение, согласно которому на "Азербайджанский инвестиционный холдинг" (АИХ) возложены ряд функций по управлению ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно распоряжению, за президентом Азербайджана закреплены функции реорганизации и ликвидации Бакметрополитена, а также назначения и освобождения членов Наблюдательного совета (НС) и исполнительных органов общества, в том числе руководящих работников.

АИХ, в свою очередь, по согласованию с президентом Азербайджана, поручено утверждение устава и структуры Бакметрополитена, размера уставного капитала общества, годовых и финансовых отчетностей, распределение прибыли и убытков, утверждение дивидендной политики, принятие решения относительно выпуска ценных бумаг и др.

Согласно распоряжению для управления Бакинским метрополитеном создается Наблюдательный совет, состоящий из 5 человек. В функции совета входят: утверждение долгосрочной стратегии общества, утверждение и контроль над исполнением сметы доходов и расходов, утверждение штатного расписания и др.

Кроме этого, АИХ в течение 6 месяцев должен утвердить систему оценки стандартов корпоративного управления Бакметрополитена. В течение четырех месяцев АИХ должно обеспечить привлечение международного консультанта для диагностики оценки налоговой, финансовой и коммерческой деятельности общества и выполнения им обязательств по договорам. После завершения данной диагностики и в зависимости от ее результатов, АИХ в течение двух месяцев должно подготовить предложения по новому уставу и структуре общества и представить эти предложения на рассмотрение президента Азербайджана.

Другим распоряжением глава государства утвердил состав НС, в который вошли: заместитель министра экономики Эльнур Алиев (председатель НС), заместитель начальника Госслужбы по антимонопольной политике и контролю над потребительским рынком при Минэкономики Мамед Аббасбейли, руководитель аппарата Минтранспорта, связи и высоких технологий Самир Мамедов, заместитель генерального директора АИХ Заур Гурбанов, начальник финансового отдела министерства финансов Вугар Маджидли.

Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства.

Н.Аббасова