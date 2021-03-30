Нефть дешевеет после возобновления судоходства по Суэцкому каналу, Brent - $63,96 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник опускаются на сообщениях о том, что несколько десятков судов прошли по Суэцкому каналу после возобновления судоходства.

Контейнеровоз Ever Given на прошлой неделе заблокировал движение через канал, на который приходится примерно 10% мировых морских поставок нефти.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:28 во вторник составляет $63,96 за баррель, что на $1,02 (1,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,47 за баррель, что на $1,09 (1,77%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Инвесторы на этой неделе ожидают заседания ОПЕК+, запланированного на четверг. Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.

"Осторожный подход ОПЕК к восстановлению спроса привел к продлению уровня сокращения добычи на апрель на прошлой встрече. С тех пор прогноз не стал яснее", - отмечают аналитики ANZ.

Между тем в США наблюдаются предпосылки для роста спроса на авиатопливо и бензин. Как отмечает старший сырьевой менеджер Phillips Futures Автар Санду, "около 1,6 млн человек прошли контроль в аэропортах США в воскресенье - максимум за более чем год".

По данным Apple Mobility, автомобильные поездки в США на прошлой неделе выросли на 3,3% и достигли максимального уровня с недели, завершившейся 18 сентября.

Аналитик Saxo Bank Оле Хансен прогнозирует, что к концу июня цена на нефть марки Brent может зафиксироваться в районе $68 за баррель.

"В ближайшие месяцы нефть будет расти и дальше, поскольку рост спроса на топливо позволит ОПЕК+ сдерживать резкое сокращение добычи. Стратегия будет успешной до тех пор, пока мировой спрос на топливо не восстановится на 5,4 миллиона баррелей в день, а рост предложения в странах, не входящих в ОПЕК, останется сдержанным и составит менее одного миллиона баррелей в день", - сказал он.