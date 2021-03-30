Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9998 RUR   0.0225 GBR   2.3418 TRY   0.2055

Цена на нефть

29.03 $/bbl   WTI 61.56 0.59 Brent 64.98 0.41

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.03.2021 15:43

Нефть дешевеет после возобновления судоходства по Суэцкому каналу, Brent - $63,96 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник опускаются на сообщениях о том, что несколько десятков судов прошли по Суэцкому каналу после возобновления судоходства.

Контейнеровоз Ever Given на прошлой неделе заблокировал движение через канал, на который приходится примерно 10% мировых морских поставок нефти.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:28 во вторник составляет $63,96 за баррель, что на $1,02 (1,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,47 за баррель, что на $1,09 (1,77%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Инвесторы на этой неделе ожидают заседания ОПЕК+, запланированного на четверг. Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.

"Осторожный подход ОПЕК к восстановлению спроса привел к продлению уровня сокращения добычи на апрель на прошлой встрече. С тех пор прогноз не стал яснее", - отмечают аналитики ANZ.

Между тем в США наблюдаются предпосылки для роста спроса на авиатопливо и бензин. Как отмечает старший сырьевой менеджер Phillips Futures Автар Санду, "около 1,6 млн человек прошли контроль в аэропортах США в воскресенье - максимум за более чем год".

По данным Apple Mobility, автомобильные поездки в США на прошлой неделе выросли на 3,3% и достигли максимального уровня с недели, завершившейся 18 сентября.

Аналитик Saxo Bank Оле Хансен прогнозирует, что к концу июня цена на нефть марки Brent может зафиксироваться в районе $68 за баррель.

"В ближайшие месяцы нефть будет расти и дальше, поскольку рост спроса на топливо позволит ОПЕК+ сдерживать резкое сокращение добычи. Стратегия будет успешной до тех пор, пока мировой спрос на топливо не восстановится на 5,4 миллиона баррелей в день, а рост предложения в странах, не входящих в ОПЕК, останется сдержанным и составит менее одного миллиона баррелей в день", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть слабо меняется в цене на ожиданиях решений ОПЕК+, Brent - $64,94 за баррель Нефть начала дорожать на ожиданиях встречи ОПЕК+ Нефть дешевеет на новостях о разблокировке Суэцкого канала, Brent - $63,5 за баррель Нефть дорожает почти на 4%, Brent - $64,3 за баррель Нефть дорожает на 2%, но может завершить снижением третью неделю подряд, Brent - $63,13 за баррель Нефть дорожает, но может завершить снижением третью неделю подряд, Brent - $62,53 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]