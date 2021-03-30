В Грузии заявили о планах начать массовую вакцинацию населения с июля

Массовая вакцинация населения в Грузии, предположительно, начнется в июле текущего года, заявил во вторник на брифинге глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, помимо вакцин AstraZeneca и Pfizer, первые дозы которых в марте поступили в страну, а также китайской вакцины "Синофарм", 100 тысяч доз которой поступят в Грузию на этой неделе, переговоры ведутся и с другими производителями вакцин, включая с американской биотехнологической компанией Novavax Inc.

Он отметил, что Грузия надеется получить до 1 миллиона доз вакцины Novavax.

Между тем, Гамкрелидзе заверил, что массовая иммунизация не подразумевает обязательную вакцинацию.

Ранее в марте в Грузию поступили вакцины против коронавируса COVID-19 - AstraZeneca (43 тыс. 200 доз) и Pfizer (29 тыс. 500 доз).

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 673 новых случая заражения COVID-19, скончались восемь человек.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 281 тыс. 145 случаев заражения, всего скончалось 3 тыс. 773 человека.

Как заявил во вторник Гамкрелидзе, в последние две недели появились признаки того, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается.

"Выявленное сегодня число новых случаев требует очень высокого внимания. Суточный прирост увеличился", - сказал он.