В Грузии заявили о планах начать массовую вакцинацию населения с июля

Массовая вакцинация населения в Грузии, предположительно, начнется в июле текущего года, заявил во вторник на брифинге глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, помимо вакцин AstraZeneca и Pfizer, первые дозы которых в марте поступили в страну, а также китайской вакцины "Синофарм", 100 тысяч доз которой поступят в Грузию на этой неделе, переговоры ведутся и с другими производителями вакцин, включая с американской биотехнологической компанией Novavax Inc.
Он отметил, что Грузия надеется получить до 1 миллиона доз вакцины Novavax.
Между тем, Гамкрелидзе заверил, что массовая иммунизация не подразумевает обязательную вакцинацию.
Ранее в марте в Грузию поступили вакцины против коронавируса COVID-19 - AstraZeneca (43 тыс. 200 доз) и Pfizer (29 тыс. 500 доз).
По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 673 новых случая заражения COVID-19, скончались восемь человек.
В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 281 тыс. 145 случаев заражения, всего скончалось 3 тыс. 773 человека.
Как заявил во вторник Гамкрелидзе, в последние две недели появились признаки того, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается.
"Выявленное сегодня число новых случаев требует очень высокого внимания. Суточный прирост увеличился", - сказал он.
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