На Тайвань впервые при Байдене прибыл официальный представитель Вашингтона

Посол США на Палау Джон Хеннесси-Ниланд стал первым представителем администрации американского президента Джо Байдена, который прибыл с визитом на Тайвань, сообщает во вторник издание "Саут чайна морнинг пост".
Хеннесси-Ниланд вошел в состав делегации Палау во главе с президентом этого ассоциированного с США государства Сурангелой Уиппсом-младшим. Палау - одно из 15 государств, признающих суверенитет Тайваня, напоминают западные СМИ.
В ходе визита на Тайвань посол встретился с представителями местной администрации и директором Вашингтонского офиса Американского института на Тайване Брентом Кристенсоном. При этом, отмечают СМИ, Хеннесси-Ниланд назвал Тайвань "страной".
"Я знаю, что здесь на Тайване люди описывают отношения между США и Тайванем как по-настоящему дружеские, настоящий успех, и я верю, что такое описание распространяется на три страны - США, Тайвань и Палау", - цитируют СМИ его слова.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
Этот вопрос - один из самых чувствительных в отношениях США и Китая. При этом Вашингтон установил официальные отношения с Пекином в 1979 году, переведя посольство из Тайбэя в Пекин, а посольство Тайваня в США было закрыто.
СМИ напоминают, что США традиционно избегали отправки дипломатов госдепа на Тайвань. Однако Тайвань пользовался беспрецедентной поддержкой правительства президента Дональда Трампа, включая активизацию продаж оружия и визиты американских высших должностных лиц в Тайбэй. В прошлом году самым высокопоставленным представителем США, посетившим Тайвань с 1979 года, стал тогдашний министр здравоохранения Алекс Азар.
Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 78 фамилиями
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы экономического сотрудничества
Иранские компании заинтересованы в разминировании территорий в Карабахе – глава МИД
Транснефть в 2021г планирует увеличить капвложения на 17%, выручку - на 2,7%
Buta Airways получила право осуществлять авиарейсы из Тбилиси в летний сезон-2021
Азербайджан забраковал для употребления партию корицы из Ирана
Азербайджан до конца мая получит 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca
Болгария сохранит стоимость визы для граждан Азербайджана на уровне 35 евро
BioNTech и Pfizer намерены произвести 2,5 млрд доз вакцины от COVID-19 к концу 2021 года
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan» проводимая при поддержке Nar
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам