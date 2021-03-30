Казахстан ожидает в апреле получить из России 2,5 млн доз вакцины от COVID-19

Поставка дополнительно около 2,5 млн доз вакцин от коронавируса российского производства планируется в Казахстан в течение апреля, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.
"На данный момент пока предварительно договоренности на 2,5 млн (доз вакцин - ИФ) мы ожидаем. Здесь вопрос о "Спутнике". Сейчас наши российские коллеги нам подскажут, мы запросили этот объем и ждем любую из вакцин, которая сейчас зарегистрирована и будет доступна", - сказал Цой на пресс-конференции во вторник.
С 1 февраля в Казахстане началось поэтапное вакцинирование населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V", с 23 февраля к процессу вакцинации был добавлен препарат, произведенный в Караганде.
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