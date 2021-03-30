Принятие плана реформы избирательной системы Гонконга ущемляет свободы его жителей - МИД Великобритании

Глава МИД Доминик Рааб заявил во вторник, что утверждение плана реформы избирательной системы Гонконга нарушает свободы жителей этого административного района и международные обязательства Пекина.
"Сегодня Китай ввел изменения в избирательную систему Гонконга, которые являются явным нарушением совместной декларации, - это подрывает свободы народа Гонконга и нарушают международные обязательства Пекина", - написал Рааб в своем твиттере.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) на заседании во вторник утвердил план реформы избирательной системы специального административного района Китая Гонконга, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.
Решение принято единогласно, пишет газета, ссылаясь на информацию, полученную от члена ПК ВСНП, представляющего Гонконг.
Ранее план реформирования избирательной системы был одобрен очередной сессией ВСНП. По словам вице-председателя ПК ВСНП Ван Чэня, реформа должна обеспечить, чтобы специальным административным районом управляли патриоты.
Он уточнил, что патриотом является тот, кто "уважает собственный народ, искренне поддерживает восстановление суверенитета родины над Гонконгом, не вредит процветанию и стабильности Гонконга".
Решение Китая вызвало озабоченность Великобритании и США. Американский госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что Вашингтон может "предпринять меры" из-за нарушения Пекином демократических принципов. Лондон добавил, что изменение избирательной системы Гонконга - еще одно покушение на права и свободы в бывшей британской колонии.
В 1842 году Гонконг стал британской колонией. Однако существенная его часть была арендована в 1898 году на 99 лет у империи Цин. Великобритания после образования независимого Китая продолжала признавать этот договор. В результате в 1997 году контроль над Гонконгом был передан Китаю. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, ему до 2047 года предоставлялась широкая автономия. Такие аспекты как оборона и внешняя политика становились прерогативой КНР, тогда как власти Гонконга сохраняли право принимать самостоятельные решения во многих других сферах.
Главы МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества на 2021-2022гг
Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 78 фамилиями
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы экономического сотрудничества
МВФ улучшит прогнозы для мировой экономики на 2021-2022 гг.
Техкомитет ОПЕК+ рассмотрел в качестве базового варианта продление текущих квот
Нафтогаз и польская PGNiG займутся разведкой новых площадей на западе Украины
Россия на сегодня более безопасна для туризма, чем зарубежные страны - Путин
США и 13 их союзников разочарованы докладом ВОЗ о причинах пандемии коронавируса
Азербайджан до конца мая получит 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan» проводимая при поддержке Nar
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам