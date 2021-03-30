Принятие плана реформы избирательной системы Гонконга ущемляет свободы его жителей - МИД Великобритании

Глава МИД Доминик Рааб заявил во вторник, что утверждение плана реформы избирательной системы Гонконга нарушает свободы жителей этого административного района и международные обязательства Пекина.

"Сегодня Китай ввел изменения в избирательную систему Гонконга, которые являются явным нарушением совместной декларации, - это подрывает свободы народа Гонконга и нарушают международные обязательства Пекина", - написал Рааб в своем твиттере.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) на заседании во вторник утвердил план реформы избирательной системы специального административного района Китая Гонконга, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.

Решение принято единогласно, пишет газета, ссылаясь на информацию, полученную от члена ПК ВСНП, представляющего Гонконг.

Ранее план реформирования избирательной системы был одобрен очередной сессией ВСНП. По словам вице-председателя ПК ВСНП Ван Чэня, реформа должна обеспечить, чтобы специальным административным районом управляли патриоты.

Он уточнил, что патриотом является тот, кто "уважает собственный народ, искренне поддерживает восстановление суверенитета родины над Гонконгом, не вредит процветанию и стабильности Гонконга".

Решение Китая вызвало озабоченность Великобритании и США. Американский госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что Вашингтон может "предпринять меры" из-за нарушения Пекином демократических принципов. Лондон добавил, что изменение избирательной системы Гонконга - еще одно покушение на права и свободы в бывшей британской колонии.

В 1842 году Гонконг стал британской колонией. Однако существенная его часть была арендована в 1898 году на 99 лет у империи Цин. Великобритания после образования независимого Китая продолжала признавать этот договор. В результате в 1997 году контроль над Гонконгом был передан Китаю. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, ему до 2047 года предоставлялась широкая автономия. Такие аспекты как оборона и внешняя политика становились прерогативой КНР, тогда как власти Гонконга сохраняли право принимать самостоятельные решения во многих других сферах.